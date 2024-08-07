Osmanlı'nın en sevilen padişahı
Dünya tarihinin en güzel, beyaz sayfalarından birini yazmış olan Osmanlı Devleti'ni 623 yıllık ömrü boyunca tam 36 padişah yönetti. Bu hükümdarlar kendilerine has özellikleri, başarıları, karakterleri ile tanındılar. Kimisi yaşadığı dönemde pek sevilmedi, kimisi de dualarla anıldı. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman başarıları sebebiyle diğer hükümdarlardan ayrılsa da yaşadığı dönemde halk tarafından en çok sevilen padişah sadece 4 yıl hüküm süren Sultan II. Ahmed idi. Peki, II. Ahmed'in sırrı neydi?
Giriş Tarihi: 07.08.2024
09:06
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
10:45
En sevilen padişah
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1299 - 1922 yılları arasında bulunduğu bölgelerde önemli bir güç olan, İslam'ın sancaktarlığını yapan Osmanlı Devleti'nin tarihinde otuz altı padişah bulunur.
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Sultan Mehmed, Fatih Sultan Selim ve Yavuz Sultan Süleyman gibi dünya çapında Kanuni padişahlara sahip olan Osmanlı Hanedanı'nın yaşadığı dönemde en sevilen ismi halkın hakkını diğer hakların önünde gören Sultan II. Ahmed idi.
OSMANLI PADİŞAHLARININ UNUTULMAZ SÖZLERİ
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Sultan İbrahim ve Hatice Muazzez Sultan'ın oğlu olarak dünyaya gelen II. Ahmed, 1643 - 1695 tarihleri arasında yaşadı ve 1691 - 1695 yılları arasında hüküm sürdü.
Hatice Muazzez Sultan kimdir?
1627 - 1687 yılları arasında yaşayan Sultan, oğlu II. Ahmed'in hükümranlığını görememişti. Hatice Muazzez Sultan Süleymaniye Camii haziresine defnedilmişti.
🔸 Çocukluğundan itibaren iyi bir
eğitim alan I I. Ahmed'in hayatı sarayda geçti. Kendisinin iktidara olmaya yönelik bir arzusu yahut talebi de olmadı. Lakin hükmetmek kaderinde vardı.
II. Ahmed ve Kafes Hayatı
🔸 Onun için en zor geçen yıllar kardeşi
II. Süleyman'ın yaklaşık dört yıla yakın süren iktidar süreci oldu. II. Ahmed bu süreçte sarayda kafes hayatı yaşadı.
Kafes hayatı nedir?
Daha çok kafes hayatı olarak bilinen tabir Şimşirlik ve Şehzadegan Dairesi olarak da bilinir. Ekber ve Erşed sisteminde tahta çıkması olan şehzadeler hapis hayatı yaşarlardı.
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Ağabeyinin vefatı üzerine 1691 yılında 48 yaşında iken Edirne'de tahta çıkan Sultan II. Ahmed, bunu hayatı boyunca kendisine verilen büyük bir lütuf olarak gördü.
KUTSAL TOPRAKLARI YEŞERTEN DEVLET: OSMANLI
Talip olunmayan saltanat
🔸 Zira
padişah olması üzerine saray ehline,
cümlesi ile hitap etmişti. "Ben saltanata talip değildim. Allah-ü Teala saltanatı fazl-ı kereminden bu aciz kuluna nasip eyledi. Bu nimetin şükrünü eda edemem."
🔸 Bu hitap II. Ahmed'in
ahlakı, idare biçimi, insanlara yaklaşımı ve dindarlığı hakkında bizlere genişçe bilgi veren önemli bir malzeme. O, kurumlardan ziyade insanları önemseyen bir yapıya sahipti.
II. Ahmed Dönemi
🔸 İktidara geçtiğinde
Sadrazamlık koltuğundaki Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'ya desteğini ilan etti. Lakin kısa bir süre sonra gerçekleşen Salankamen'de, Mustafa Paşa şehit oldu. Fazıl
Salankamen neresi?
Kuzey Sırbistan'da bir köy olan Salankamen'de 9 Ağustos 1291'de meydana gelen savaşı Osmanlı ordusu kaybetmişti.
Köprülü Fazıl Mustafa Paşa kimdir?
Köprülü ailesinin III. Sadrazamı olan Fazıl Mustafa Paşa yıllar süren bürokratik görevlerinin ardından II.Süleyman tarafından Sadrazamlığa getirilse de Salankamen Muharebesi'nde şehadete erdi.
OSMANLI'DA BİR DEVRİN ADI: KÖPRÜLÜLER