Osmanlı'nın en sevilen padişahı

II. Ahmed ve Kafes Hayatı

🔸 Onun için en zor geçen yıllar kardeşi II. Süleyman'ın yaklaşık dört yıla yakın süren iktidar süreci oldu. II. Ahmed bu süreçte sarayda kafes hayatı yaşadı.

Kafes hayatı nedir?

Daha çok kafes hayatı olarak bilinen tabir Şimşirlik ve Şehzadegan Dairesi olarak da bilinir. Ekber ve Erşed sisteminde tahta çıkması olan şehzadeler hapis hayatı yaşarlardı.

🔸 Ağabeyinin vefatı üzerine 1691 yılında 48 yaşında iken Edirne'de tahta çıkan Sultan II. Ahmed, bunu hayatı boyunca kendisine verilen büyük bir lütuf olarak gördü.

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