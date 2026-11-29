Zorunlu ortaklık: Apartman

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🔸 Osmanlı'ya geldiğimizde ise kolektif yaşamın başlamasına kiralık odalar öncülük etti. Onun evvelinde Türk evlerinde, aile bütünlüğünü koruyacak bir zeminde, yaklaşık 2 kuşağı kapsayacak bir surette mahrem bir yaşam stili hâkimdi.

🔸 Ancak 15. yüzyılın ilk yarısında Edirne ve İstanbul gibi büyük kentlerde vakıflara ait gerek misafirler gerek evsizler için kısa süreli olarak kullanılabilen kiralık dizi odalar bulunuyordu.

🔸 Şu anda örneğine rastlayamadığımız kiralık odalar -dönemin resmi belgelerinden öğrenildiğine göre- her katı bağımsız olan, ayrı mutfak ve helası bulunan konutlar şeklindeydi.

Kolektif ne demek?

Kolektif, ortak bir meseleyi veya ilgiyi paylaşan veya ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışma