Osmanlı'da Nakış Sanatı

Sanat Nedir?

🔘 Sanat kelime anlamı olarak; belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yapılan anlatım, dışa vurum biçimidir.

🔘 Alman filozog Georg Wilhelm Friedrich Hegel'e göre sanat, düşünülmüş ve somut hale getirilmiş gerçekliktir. Sanat, din ve felsefe ile insanlık uyanır. Fikirleri, hayalleri farklı hallerde, çeşitli boyutlarda gerçekleştirme hareketinin sanat olduğunu söyler.

🔘 İrlandalı yazar George Bernard Shaw ise 'Sanatın var olmaması halinde gerçeğin kabalığının dünyayı katlanılmaz kılacağını" söyler. Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati duygumuzu saflaştırmalıdır. Kendimizi tanımamızı ve kontrol etmemizi, başka insanlara saygı hissimizi ve hareketlerimizi düzeltmeli; bizi adiliği, zulmü, adaletsizliği ve bayalığı kabul etmeyecek hale getirmelidir.' der.

El yazması kitaplara nakşedilen geleneksel sanatlar