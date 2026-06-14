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Alaca Camii hikayesi: Kuzey Makedonya'da Osmanlı Mirası

Yayınlanma Tarihi: 25.07.2024 17:33 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 13:50

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen (Tetovo) şehrindeki Osmanlı'nın bıraktığı yüzlerce mirastan biri olan Alaca Camii, zarafeti ve mimarisiyle ender tarihi yapılardan biri olarak gösterilmekte. Hurşide ve Mensure adındaki kız kardeşlerin çeyiz paralarını bağışlayarak yaptırdığı rivayet olunan cami iç ve dış süslemeleri ve bezemeleriyle oldukça etkileyici. Alaca Camii'nin hikayesini sizler için araştırdık.

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🔶 Kuzey Makedonya'da, Kalkandelen'i ortadan bölen Pena Nehri'nin yakınında bulunan cami, ihtişamlı görünümüyle adeta tarihe meydan okuyor.

🔷 Duvarlarındaki dekorasyonundan dolayı Alaca adını alan cami, "Paşa Camisi" olarak da biliniyor.

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🔶 Hurşide ve Mensure kız kardeşlerin çeyiz paralarını bağışlayarak 15. yüzyılda yaptırdığı rivayet edilen cami, iç ve dış cephe süslemeleriyle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

🔷 Caminin iç mimarisi ve dış cephesinde bulunan bu süslemeler, Alaca Camii'ne tüm dünyadan ziyaretçileri çekiyor.

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🔶 Avlusunda, kız kardeşlerin türbelerinin de bulunduğu Alaca Cami, 19. yüzyılda Abdurrahman Paşa tarafından büyük bir tadilattan geçirilerek bugünkü görünümüne kavuşturuldu.

🔷 Sanat harikası olarak tanımlanan caminin resim, süsleme ve bezemelerinin uzun süre dayanması ve canlılığını koruması için tadilatı sırasında 10 binlerce yumurta kullanıldığı sanat tarihi kaynaklarında belirtiliyor.

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🔶 Kare planlı olarak yapılan caminin giriş bölümünde üç tarafı açık, üstü mahfil bölümüyle kapalı son cemaat yeri bulunuyor.

🔷 Mahfil, yarım küre şeklindeki üç balkon ile harime açılıyor. Kiremit kaplı çatı ile örtülü olan cami, bu haliyle daha çok klasik ev mimarisinde kullanılan çatı tipine benziyor.

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Cami İmamı Emir Kasami

🔶 Cami imamı Emir Kasami, camiyi Osmanlı tebaasından Hurşide ve Mensure kız kardeşlerin 1495 tarihinde yaptırdığını söyledi.

🔷 Kasami, caminin depremlerden zarar görmesinin ardından 1883 yılında Abdurrahman Paşa tarafından onartıldığını belirterek, "Abdurrahman Paşa camiyi külliye şeklinde tekrar yaptırdı. Cami ile ilgili bilgiler giriş kapısının üzerindeki kitabede yer alıyor. Abdurrahman Paşa'nın, 'Bu camiyi Kur'an okutmak ve hafız yetiştirmek için yaptım.' ifadeleri kitabede yer alıyor." dedi.

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