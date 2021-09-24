Filistin’in yankılanan sesi: Edward Said
Filistin davası için verdiği mücadeleyle tanınan bir bilim insanı, teorisyen ve aktivistti, Edward Said... Doğduğu topraklardan uzakta büyüyen ve yaşadığı gurbette "öteki" olmanın çilesini çeken bir Doğulu olarak bilim, sanat, kültür, akademi ve edebiyat dünyasında adından söz ettirdi. Yaşayamadığı ülkesini, tüm sürgün edilenler, mülteciler ve göçmenler için bir sembole dönüştürdü. Gelin, Filistin'in yankılanan sesi olan Edward Said'in hayatına daha yakından bakalım...
Giriş Tarihi: 24.09.2021
17:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
18:54
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1 Kasım 1935'te Batı Kudüs'te Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası varlıklı bir iş adamı olan Wadie Said, annesi Nâsıralı Hilda Mûsâ'ydı. Edward Said,
📌Ailesi, Filistin'de Araplarla Yahudiler arasındaki gerilimin artışından dolayı endişeye kapıldı ve Aralık
1947'de Mısır'a göç ederek Kahire'ye yerleşti.
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o dönemin önde gelen okullarından biri olan Saint George Akademisi'nde okudu. Ardından Kahire Victoria Koleji'nde eğitimine devam eden Edward Said, 1951'de buradan ayrılıp orta öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts'teki Mount Hermon School'da tamamladı. Çocukluğunun ilk 12 yılını geçirdiği Kudüs'te,
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Edward Said'in Şarkiyatçılık kitabından 20 alıntı
📌Princeton Üniversitesi'nde 1957'de lisans eğitimini, aynı üniversitede 1960'ta yüksek lisans eğitimini tamamlarken, Harvard
Üniversitesi'nden de doktora derecesini aldı.
📌Columbia Üniversitesi'nde 1963'te araştırmacı, 1965'te asistan, 1968'de doçent ve 1970'te profesör oldu; 1989'da Beşerî Bilimler Old Dominion Foundation
profesörlüğüne getirildi.
📌Arapça ve İngilizcenin yanı sıra
da biliyordu. Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca
KENDİSİNE KÜRESEL BOYUT KAZANDIRAN ESERİ
📌Bir dönem Arab Studies Quarterly dergisinin editörlüğünü yaptı. New York'taki Dış İlişkiler Konseyi, Amerikan Sanatlar Akademisi ve PEN gibi kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.
📌 Aydınlanma felsefesi ile sömürgecilik arasındaki kirli ilişkiyi gözler önüne serdiği "
" adlı eseri, Arap ve uluslararası entelektüel ortamı zenginleştirirken, bu eser ona küresel bir boyut da kazandırdı. Oryantalizm
📕 Batı'ya Batı'yı gösteren ayna Edward Said'den 25 alıntı
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" çalışması, yaygın olarak bir Oryantalizm olarak görüldü. Bu kanaatin oluşmasında yazarın Filistin meselesine olan ilgisini ısrarla sürdürmesi etkili oldu. İslâm savunması
📌 Said'in bu şekilde algılanmasında, Batı'nın tek ciddi ve gerçek alternatifinin İslâm olduğu gerçeğinin de önemli bir payı vardı. Eserin
tarafından hararetle sahiplenilmesi bu imajı besledi. İslâm dünyasındaki entelektüeller
EDWARD SAİD’İN ORYANTALİZME DAİR FİKİRLERİ
📌 Edward Said, "Oryantalizm" adlı eserinde İngiltere, Fransa ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişen oryantalist çalışmalarla bu ülkelerin Ortadoğu'daki emperyalist çıkarları arasındaki bağlantıyı göstermeye çalışır.
📌Said, bu geleneği, Avrupa'nın çok daha kapsamlı iktidar ve egemenlik yapılarının harekete geçirdiği bir kültürel güç uygulaması şeklinde değerlendirir.
📕 Filistin davasını iliklerinde hisseden bir gayretkeş