Akira Kurosawa’nın gözünden sinema

🎬"Sinemanın edebi özellikleri vardır, aynı zamanda tiyatroya yakındır, felsefi yönü de vardır, resim ve heykel sanatına yaklaştığı zamanlar da olur, müziksiz bir sinema da düşünülemez. Ama sinema gene sonunda sinemadır."

Akira Krosawa kimdir?

Japon sinemasının imparator lakaplı yönetmeni Akira Kurosawa, 1910 yılında Tokyo'da doğdu. Resim yeteneğiyle ön plana çıkan Kurosawa, 1936'da bir film şirketinde yardımcı yönetmen olarak çalışmaya başladı. Sinema dünyasına dair birçok tekniği ilk kez kullanarak öncülük eden Kurosawa, filmlerinde birden fazla kamera kullandı. İlk filmi "Büyük Judo Efsanesi"ni 1943'de çekti. Usta yönetmen, bu filmden sonra birer yıl arayla çektiği altı filmle Japonya'nın en önemli yönetmenleri arasında yerini aldı. Batı dünyasınca tanınmasını ve Venedik film festivalinde en iyi film ödülünü almasını sağlayan filmi ise 1950 yapımı "Raşomon"du. Büyük usta sonraları edebiyat uyarlamaları üzerine yoğunlaştı. Kurosawa, Dostoyevski, Schakespeare ve Gorki'nin eserlerini kendi coğrafyasının tarihi ve kültürüne uyarlayarak çekti. 70'lerin ortalarında Sovyetler Birliği'ne gitti. Burada Rus bir subay ile Moğol bir avcı arasında geçen dostluğu anlatan "Dersu Uzala" filmini çekti. Film, 1976 yılında Oscar'da en iyi yabancı film ödülünü aldı. Kurosawa'nın Schakespeare uyarlaması olan "Ran" filmi ise yönetmene 4 dalda Oscar ödülü getirdi. 57 yıllık kariyerinde 30 film yöneten Akira Kurosawa, 6 Eylül 1998'de hayata gözlerini yumdu.

Büyük ustanın çağlara seslenişi