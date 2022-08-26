Akira Kurosawa’nın gözünden sinema
Japon sinemasının önemli yönetmenlerinden Akira Kurosawa, çektiği filmlerle Japon sinemasına saygınlık kazandırdı. Hayatını yazarak kitaba çeviren usta yönetmen, "Kurbağa Yağı Satıcısı" isimli otobiyografik eserinde, filmlerine ve yönetmenliğe dair bilgiler verdi. Sinemaseverlere yol gösterimesi için eserden kısa notlar derledik.
Giriş Tarihi: 26.08.2022
09:18
Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
09:28
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"Sinemanın edebi özellikleri vardır, aynı zamanda tiyatroya yakındır, felsefi yönü de vardır, resim ve heykel sanatına yaklaştığı zamanlar da olur, müziksiz bir sinema da düşünülemez. Ama sinema gene sonunda sinemadır."
Akira Krosawa kimdir?
Japon sinemasının imparator lakaplı yönetmeni Akira Kurosawa, 1910 yılında Tokyo'da doğdu. Resim yeteneğiyle ön plana çıkan Kurosawa, 1936'da bir film şirketinde yardımcı yönetmen olarak çalışmaya başladı. Sinema dünyasına dair birçok tekniği ilk kez kullanarak öncülük eden Kurosawa, filmlerinde birden fazla kamera kullandı. İlk filmi "Büyük Judo Efsanesi"ni 1943'de çekti. Usta yönetmen, bu filmden sonra birer yıl arayla çektiği altı filmle Japonya'nın en önemli yönetmenleri arasında yerini aldı. Batı dünyasınca tanınmasını ve Venedik film festivalinde en iyi film ödülünü almasını sağlayan filmi ise 1950 yapımı "Raşomon"du. Büyük usta sonraları edebiyat uyarlamaları üzerine yoğunlaştı. Kurosawa, Dostoyevski, Schakespeare ve Gorki'nin eserlerini kendi coğrafyasının tarihi ve kültürüne uyarlayarak çekti. 70'lerin ortalarında Sovyetler Birliği'ne gitti. Burada Rus bir subay ile Moğol bir avcı arasında geçen dostluğu anlatan "Dersu Uzala" filmini çekti. Film, 1976 yılında Oscar'da en iyi yabancı film ödülünü aldı. Kurosawa'nın Schakespeare uyarlaması olan "Ran" filmi ise yönetmene 4 dalda Oscar ödülü getirdi. 57 yıllık kariyerinde 30 film yöneten Akira Kurosawa, 6 Eylül 1998'de hayata gözlerini yumdu.
Büyük ustanın çağlara seslenişi
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"Bana bir prodüktör ya da film şirketi tarafından dikte edilen hiçbir film yönetmedim. Benim filmlerim belirli zamanlarda ve belirli yerlerde kendi düşüncelerimden filizlenir."
En bilinen filmleri:
Madadayo - 1993
Ağustos'ta Rapsodi - 1991
Ran - 1985
Gölge Savaşçısı - 1980
Yojimbo - 1961
Yedi Samuray - 1954
Ikiru / Yaşamak - 1952
Hakuçi / Budala - 1951
Rashomon - 1950
Dersu Uzala - 1975
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"Bence bütün filmlerin kökünde bir şeyi içgüdüsel olarak açıklama isteği vardır. Bu kökün yeşerip bir ağaç olmasını senaryo, çiçeklenip meyve vermesini ise yönetmen sağlar."
Dünya edebiyatından 100 alıntı
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"Bir yönetmenin görevleri, oyuncuların yönlendirilmesi, kamera, seslendirme, dekor, müzik montaj ve dublaj aşamalarının tamamını kapsar."
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"Bir yönetmenin önemli fonksiyonlarından birisi, birçok kişiyi kendisini takip etmeye ve birlikte çalışmaya ikna etmesidir."
Film nasıl izlenmeli?