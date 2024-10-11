Çocuklarımızı sosyal medyanın karanlık yüzünden nasıl koruruz?

Soru:

Gençler nasıl ve neden bu kadar çok "kötülükle" baş başa kaldı? Çocuklar neden gizemli ve bilinmeyen örgütlere ilgi duyarlar?

Gökhan Ergür:

🔸 Çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital dünya ile bu kadar baş başa kalmalarının sebebi onların gerçek hayattan uzaklaşmalarıdır. Çocuk ailesiyle ya da sosyal çevresiyle vakit geçiremediği zaman, çeşitli aktivitelere, kurslara katılamadığı zaman eğlenceli ve keyifli en kolay yol olarak dijital dünyayı görüyor. İşte bilgisayar oyunları, telefon, çeşitli programlar uygulamalar gibi alanları görüyor. Bizler eğer çocuğu bilgisayar başından kaldıracak aktivitelerde bulunamazsak, ebeveynler olarak onlara bu imkânları sağlayamazsak, belediyeler olarak, ilgili makamlar olarak çocuklarımıza dışarıda vakit geçirebilecekleri bir alan, ortam, kurslar, etkinlikler ayarlayamazsak çocuk da doğal olarak evde bilgisayarın başında vakit geçiriyor. Zaten bu bilgisayarın başında vakit geçirmesi için elinde telefon ömürlerimizi tüketmemiz için dijital dünya baronlarının harcadıkları paraların haddi hesabı yok. Tek amaç bizim ekrana daha fazla bakabilmemiz. Onlar buna "brain hacking" diyorlar yani "beyni hack'lemek", beyne dopamin duşu aldırmak ve uygulamalara bizi bağımlı kılmak için milyon dolarlar harcıyorlar. Haliyle çocuklar da biz yetişkinlerde bu uygulamaların ağına düşüyoruz. Burada temel konu çocuğu bilgisayarın başından kaldırabilecek etkinlikler ve aktiviteler bulabilmek.