Çocuklarımızı sosyal medyanın karanlık yüzünden nasıl koruruz?

Soru:

Nasıl oluyor da 12-13 yaşındaki çocuklar kadın düşmanı oluyor? Gençleri şiddet, ayrılık ve nefret gibi duygulara iten sebepler nelerdir?

Gökhan Ergür:

🔸 Toplumda özellikle son yıllarda kadına karşı şiddeti, kadın cinayetlerini konuşuyoruz. Bunun aslında bazı temel sebepleri var. Reklam endüstrisi bunun en temel sebeplerinden bir tanesi. Kadını bir meta, satış nesnesi haline getirip toplumun önüne sunuyorlar. Basit bir dondurma reklamında bile kadını bir cinsel obje olarak kullanıyorlar ve haliyle bu duygu düşünce topluma yayılıyor. Aslında burada temel konu: Kadını değersizleştirmek… İkinci konu ise müzik sektörü. Şu an meşhur müzik uygulamalarında rap şarkılarına bir bakın, Türkçe rap şarkılarına bir bakın. Burada tüm rap şarkılarını bu alana dâhil etmiyoruz ama birçok rap şarkısının içerisinde kadına karşı şiddet, kadını değersizleştirme, kadını cinsel bir meta olarak kullanan sözler var. Haliyle bu da daha küçücük yaştaki çocukların zihninde "Kadınlar şiddete uğrayabilir, kadınlar değersizdir, kadınlar kötüdür" algısını oluşturuyor. Burada bir diğer faktör de sosyal medyadaki özellikle "X" platformundaki şu an güncel olarak yapılan kadın düşmanlığıdır. Kendilerine "incel" adını veren bazı erkek toplulukları var. Bunlara İngilizcede "İstemsiz Bekarlar" deniyor. Bu istemsiz bekarlar yani inceller şu an sosyal medya üzerinden kadın düşmanlığı yapmakta. Dolayısıyla bu tip örgütlere, bu tip gruplara ilgi duyan, yakalanan çocukların sayısı da hayli fazla…