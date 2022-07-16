Büyük münekkid: Orhan Şaik Gökyay

◾ Edebiyat tarihimizde bazı şahıslar belli yönleri ile tebarüz eder. Hocaların Hocası Mehmet Fuat Köprülü'nün en bilinen talebelerinden olan Orhan Şaik Gökyay da münekkidliği ve titizliği ile öne çıkar.

◾ Hayatı boyunca talebe yetiştiren ve onları iyi tarafa yönlendirmeye çalışan Gökyay, Cumhuriyet dönemi öğretmenleri arasında yetmiş sene çalışan nadir isimlerdendir.

Ömer Hayyam Rubaileri'nin Harvard nüshası