Arama

Menu

Fuat Sezgin’den ilham veren alıntılar

İslam medeniyetinin altın çağının kâşifi Fuat Sezgin, son yüzyılın en önemli bilim tarihçilerinden biriydi. Yirmiden fazla dil bilen Sezgin, İslam Bilim Tarihi'ne dair yaptığı çalışmalarla yeni bir literatür oluşturdu. Çalışmalarıyla Batı merkezli tarih anlatıcılığını derinden sarstı. Kurduğu enstitü ve müzeler ile de bilim tarihine olan bakışı değiştirdi. 30 Haziran 2018'de ebedi hayata göç eden Fuat Sezgin'in röportajından ilham veren 20 alıntıyı sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 30.06.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 12:33
  • 1
  • 20

"Eğer arkanızda inancınız varsa o sizi yapıcı olmaya itiyorsa çok şeyler başarırsınız. Benim hayatımın sırrı budur."

🔸

Prof. Dr. Fuat Sezgin

Fuat Sezgin kimdir?

  • 2
  • 20
Fuat Sezgin’den ilham veren alıntılar

"Ben şuna inanmıştım artık. Tüm musîbetler karşısında sadece Allah'a inanacaksın, başka hiçbir şeye değil."

🔸

Prof. Dr. Fuat Sezgin

Fuat Sezgin'in Tanınmayan Büyük Çağ kitabından bilim tarihine dair gerçekler

  • 3
  • 20

"Mühim olan irade meselesidir. 'Ben bunu yapacağım' diyeceksiniz. O kararınızda kalacaksınız. Benim bütün hayatım bundan ibaret."

🔸

Prof. Dr. Fuat Sezgin

Rönesans ninnisine son veren Fuat Sezgin'e dair bilinmeyenler

  • 4
  • 20

"Hakikat ne menfi, ne de müspet anlamda mübalağayı kaldırmaz."

🔸

Prof. Dr. Fuat Sezgin

Fuat Sezgin'in Fikriyat'taki tüm yazıları

  • 5
  • 20

"Bir genç sordu: "Siz bu zor kitabı yazıyorsunuz, bize neler tavsiye ediyorsunuz?" Ben de ona dedim ki: 1.Gerçek bir züht... Yani dünyanın nimetlerinden feragat edebilmek!
2. Sabr-ı cemil..., yani güzel bir sabır.
3. Allah korkusu...

Allah'ın bütün hareketlerimizi kontrol altında tuttuğunu bilme şuurunu tavsiye ederim."

🔸

Prof. Dr. Fuat Sezgin

Fuat Sezgin'in mirası İslam'da Bilim ve Teknik bir tık uzağınızda!

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN