Fuat Sezgin’den ilham veren alıntılar

İslam medeniyetinin altın çağının kâşifi Fuat Sezgin, son yüzyılın en önemli bilim tarihçilerinden biriydi. Yirmiden fazla dil bilen Sezgin, İslam Bilim Tarihi'ne dair yaptığı çalışmalarla yeni bir literatür oluşturdu. Çalışmalarıyla Batı merkezli tarih anlatıcılığını derinden sarstı. Kurduğu enstitü ve müzeler ile de bilim tarihine olan bakışı değiştirdi. 30 Haziran 2018'de ebedi hayata göç eden Fuat Sezgin'in röportajından ilham veren 20 alıntıyı sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 30.06.2022
10:56
Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
12:33