Fuat Sezgin’den ilham veren alıntılar

"Bir genç sordu: "Siz bu zor kitabı yazıyorsunuz, bize neler tavsiye ediyorsunuz?" Ben de ona dedim ki: 1.Gerçek bir züht... Yani dünyanın nimetlerinden feragat edebilmek!

2. Sabr-ı cemil..., yani güzel bir sabır.

3. Allah korkusu...

Allah'ın bütün hareketlerimizi kontrol altında tuttuğunu bilme şuurunu tavsiye ederim."

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Prof. Dr. Fuat Sezgin