Rönesans ninnisine son veren Fuat Sezgin’e dair bilinmeyenler

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Tarihi'ni yazan Fuat Sezgin, bu eseriyle tarihe geçti.

Sezgin, bu çalışmaya başlamadan önce, 1956 yılında hocası Ritter'e bu fikrini açmış ve ondan "Bunu dünyada hiç kimse yapamaz. Bırak bu işi; boşuna kendini yorma" cevabını almıştı. Çalışmalarına kararlılıkla devam eden Sezgin, 1967 yılında kitabın birinci cildi çıkar çıkmaz Ritter'e göndermişti.

Ritter, Fuat Sezgin'e gönderdiği bir kartta eserle ilgili "Şimdiye kadar böylesini hiç kimse yapamadı. Senden başka da hiç kimse yapamayacak. Tebrik ederim" cümlelerini yazmıştı.