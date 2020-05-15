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Eyüp Sultan kimdir? Sahabe Eyyüb el Ensari’nin hayatı…

Eyüp Sultan olarak bilinen Eyyüb el Ensari, Hicret'ten sonra Peygamber Efendimizi evinde misafir eden ve bu nedenle de "Mihmandar-ı Nebi" olarak anılan sahabedir. Sağlıklı olan herkesin Allah yolunda savaşa katılması gerektiğine inanan Eyyüb el Ensari, Resul-i Ekrem'in tüm gazvelerine iştirak etmişti. Peygamberimizin vefatının ardından, ilerlemiş yaşına rağmen her yıl bir savaşta bulunmaya gayret eden Eyyüb el Ensari'nin katıldığı seferlerin sonuncusu, Müslümanların ilk İstanbul kuşatması olmuştu. Eyyüb el Ensari'nin kabri Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirdiği fetih sonrası Akşemseddin tarafından buldu ve o tarihten bugüne daima ziyaret edilen mekanlardan biri oldu. Peki, Eyüp Sultan kimdir? Sahabe Eyyüb el Ensari'nin hayatı…

Giriş Tarihi: 15.05.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 16:30
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EYÜP SULTAN KİMDİR? EYYÜB EL ENSARİ KİMDİR?
EYÜP SULTAN KİMDİR? EYYÜB EL ENSARİ KİMDİR?

Eyüp Sultan olarak da bilinen Eyyüb el Ensari, Hazrec kabilesinin Neccâroğulları kolundandır. Hicretten iki yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyûb ile birlikte Müslüman oldu ve ensardan İslamiyet'i ilk kabul edenler arasında yer aldı.

622'de Nübüvvetin 13. yılında yapılan İkinci Akabe Biatı'nda bulundu. Hicretten sonra Resûl-i Ekrem onunla, ileri gelen sahâbîlerden Mus'ab bin Umeyr arasında kardeşlik bağı (muâhât) kurdu.

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PEYGAMBERİMİZLE BÜTÜN GAZVELERE KATILDI
PEYGAMBERİMİZLE BÜTÜN GAZVELERE KATILDI

Peygamber Efendimizle birlikte Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke'nin fethi ve Huneyn başta olmak üzere bütün gazvelere katıldı. Savaşlarda ona zarar gelmemesi için yanından ayrılmaz, hatta bazı geceler çadırı etrafında nöbet tutardı.

Vahiy kâtiplerinden olması sebebiyle Peygamber zamanında Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir araya getirilmesine hizmet etti. Ashap arasında ilmiyle de tanındığı için kendisine sorulan dinî konularda pek çok fetva verdi.

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HERKES TARAFINDAN SEVİLEN BİR İSİMDİ
HERKES TARAFINDAN SEVİLEN BİR İSİMDİ

Ebû Eyyûb Hz. Ebû Bekir devrindeki savaşlarla Hz. Ömer devrinde yapılan Suriye, Filistin ve Mısır seferlerine katıldı. 648 yılında gerçekleşen Kıbrıs seferinde de bulundu.

656 yılında, Medine âsilerin eline geçip Hz. Osman'ın namaz kıldırması engellenince herkes tarafından sevilip sayıldığı için Hz. Ali'nin tavsiyesi üzerine bir müddet imamlık yaptı. Hz. Ali halifeliği döneminde Irak'a gittiğinde onu Medine'de yerine vekil bıraktı.

İslam'ı kabul eden ilk on Müslüman

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‘PEYGAMBERİMİZE YAPTIĞIN GİBİ HİZMET ETMEK İSTİYORUM’
‘PEYGAMBERİMİZE YAPTIĞIN GİBİ HİZMET ETMEK İSTİYORUM’

Hâricîler'le ve Muâviye ile yapılan savaşlarda Hz. Ali'nin yanında yer aldı. Bu dönemde Basra valisi olan Abdullah bin Abbas Basra'ya gelen Ebû Eyyûb'a, "Senin vaktiyle Peygamberimize yaptığın gibi ben de bugün sana hizmet etmek istiyorum" diyerek konağını ona bıraktı.

Giderken de kendisine 40 bin dirhem, 20 köle ve değerli hediyeler vererek onu uğurladı.

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KATILDIĞI SEFERLERİN SONUNCUSU İSTANBUL KUŞATMASIYDI
KATILDIĞI SEFERLERİN SONUNCUSU İSTANBUL KUŞATMASIYDI

Sağlıklı olan herkesin Allah yolunda savaşa katılması gerektiğine inanan Ebû Eyyûb el-Ensârî, "Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız" (el-Bakara 2/195) mealindeki ayette sözü edilen tehlikeyi savaşa gitmeyip işiyle gücüyle meşgul olmak şeklinde açıklardı.

Bu sebeple ihtiyarlık döneminde bile her yıl bir savaşta bulunmaya gayret etti. Katıldığı seferlerin sonuncusu Müslümanların ilk İstanbul kuşatması oldu.

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