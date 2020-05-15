Eyüp Sultan kimdir? Sahabe Eyyüb el Ensari’nin hayatı…
Eyüp Sultan kimdir? Sahabe Eyyüb el Ensari’nin hayatı…
Eyüp Sultan olarak bilinen Eyyüb el Ensari, Hicret'ten sonra Peygamber Efendimizi evinde misafir eden ve bu nedenle de "Mihmandar-ı Nebi" olarak anılan sahabedir. Sağlıklı olan herkesin Allah yolunda savaşa katılması gerektiğine inanan Eyyüb el Ensari, Resul-i Ekrem'in tüm gazvelerine iştirak etmişti. Peygamberimizin vefatının ardından, ilerlemiş yaşına rağmen her yıl bir savaşta bulunmaya gayret eden Eyyüb el Ensari'nin katıldığı seferlerin sonuncusu, Müslümanların ilk İstanbul kuşatması olmuştu. Eyyüb el Ensari'nin kabri Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirdiği fetih sonrası Akşemseddin tarafından buldu ve o tarihten bugüne daima ziyaret edilen mekanlardan biri oldu. Peki, Eyüp Sultan kimdir? Sahabe Eyyüb el Ensari'nin hayatı…
Giriş Tarihi: 15.05.2020
09:43
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
16:30
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EYÜP SULTAN KİMDİR? EYYÜB EL ENSARİ KİMDİR?
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PEYGAMBERİMİZLE BÜTÜN GAZVELERE KATILDI
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HERKES TARAFINDAN SEVİLEN BİR İSİMDİ
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‘PEYGAMBERİMİZE YAPTIĞIN GİBİ HİZMET ETMEK İSTİYORUM’
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KATILDIĞI SEFERLERİN SONUNCUSU İSTANBUL KUŞATMASIYDI