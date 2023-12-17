İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı
İnsanlık tarihinde, uzay programları insanların sınırlarını genişletme hedefiyle heyecan uyandıran bir dönemi başlattı. Ay'a ilk adımın atılması ve Mars'a insansız hava araçlarının gönderilmesi gibi programlar insanların uzayda uzun süreli varlığını sağlama amacını taşıdı. Şimdi, Türkiye'nin bu büyük keşifteki yerini almanın zamanı geldi. İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, umutlarımızı ve hayallerimizi bu yolculuğa dahil ederek, Uluslararası Uzay İstasyonu'na(ISS) başarılı bir şekilde gitmek için artık geri sayıma başladı. 9 Ocak 2024 tarihinde Ax3 misyonu kapsamında gerçekleştirilecek olan bu uzay yolculuğu, hem Türkiye tarihi hem de Türk uzaycılığı açısından önemli bir dönemeç olacak. Bu tarihi anın detaylarını sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 17.12.2023
10:35
İlk Türk uzay yolcusu göreve hazır!
🔹 Türkiye'nin geleceği hakkında önemli adımlardan biri olan uzay araştırmalarında önemli bir tarihe dönemeçe girildi. Türkiye tarihindeki ilk
"İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu Misyonu" için artık sayılı günler kaldı.
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9 Ocak 2024 günü gerçekleşmesi beklenen bu tarihi uzay yolculuğunda İlk Türk Uzay Yolcusu yer alacak. Türkiye ve Türk uzaycılığı açısından son derece önemli olan bu tarihi uzay yolculuğunu Alper Gezeravcı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şöyle açıkladı:
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Millî Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin ilk uzay yolcuları arasında asil olarak seçilen Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979'da Mersin'de doğdu.
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Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gezeravcı, daha sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması alanında yüksek lisans yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda F-16 pilotu ve standardize filo akademik kol komutanı olarak görev yaptı.
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'İlk Türk Uzay Yolcuları' kapsamında seçilen asil üye Alper Gezeravcı iken, yedek üye seçilen diğer uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever olmuştur.
Uzay görevi için özel hazırlanan arma
🔹 Tüm dünyada, uzay programları için ülkeler farklı
armalar (peçler) tasarlarlar. Ülkelerin tarihlerinden, kültürlerinden, hayallerinden ve gelecek vizyonlarından izler taşıyan bu özel tasarım armalar önemli bir unsur olarak görülür. İşte bu yüzden, İlk Türk Uzay Yolculuğu'nun gerçekleştirileceği o tarihi an için Türk Uzay Ajansı da yeni arma tasarladı.
🔹 Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu sırasında kullanılmak üzere tasarlanan armanın detaylarını
Alper Gezeravcı şu şekilde ifade eder:
"Armalar her görev için özel tasarlanmaktadır. Armanın içerisindeki her bir detay, bir mesaj taşımakta ve anlam ifade etmektedir. Yakın zamanda üniformamın üzerinde uzaya yapacağımız ilk görevde gururla taşıyacağım arma şu anlamları taşımaktadır: Bizler bayrağında ay ve yıldız taşıyan bir milletiz. Bayrağımızdaki sembollerin uzaya olan merakımız ve tutkumuza vesile olduğu şüphesiz. Sırf bu yüzden armanın en dikkat çeken yerinde, yuvarlak formda bayrağımız yer alıyor. Hemen üstünde ise Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeleyen 100 sayısını görmektesiniz. Etrafında ise 16 yıldız yer almakta. Bunlar şanlı tarihimizin gurur kaynağı 16 Türk devletini simgeleyen yıldızlar. Yıldızların hemen altındaki dünya haritasında evrensel olarak kabul gören Turkuaz rengiyle ülkemizi görüyorsunuz. Son olarak çok önemli anlamları olan 8 köşeli Selçuklu yıldızı var. Yerle gök arasındaki bağlantı geçişini simgeleyen ve ayrıca İslam'ın temel prensiplerini temsil eden 8 köşeli yıldızla da armamızın bütünlüğünü sağlamış olduk. Omzumuzda armamız, kalbimizde Türkiye sevgimiz, tarihi anlamı olan uzay görevimiz için biz hazırız."
Uzay görevi ekibi ve Ax3 Misyonu
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Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gerçekleştirilmesi planlanan bu yolculuk tüm Avrupa'yı kapsayan ilk ticari astronot misyonunun adı şeklinde duyuruldu. Axiom Mission 3
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Tamamı Avrupa ülkelerinden oluşan uçuş mürettebatı içerisinde Türkiye'nin yanı sıra, İspanya, İtalya ve İsveç'ten birer astronot bulunmaktadır.
Kennedy Space Center rampasından fırlatılacak
🔹 Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan
Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek fırlatma, en erken tarihi olacak şekilde planlanmıştır. 9 Ocak 2024
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Ax3 mürettebatını ISS'e götürecek Dragon uzay aracının SpaceX'e ait Falcon 9 roketleriyle fırlatılatılacağı duyuruldu. Mürettebatın liderliğini İspanyol kıdemli astronot yapacaktır. Michael Lopez-Alegria