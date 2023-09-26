Arama

Menu

Felsefe neden önemlidir?

Genellikle "bilgelik sevgisi" olarak anılan felsefe, yüzyıllardır insanoğlunun ilgisini çeken zamansız bir uğraştır. Felsefeye başlamak, kendini keşfetmenin ve entelektüel bir keşif yolculuğuna çıkmanın ilk adımı olarak görülür. Bu yolculuğa adım attığınızda, felsefi soruların sıklıkla karmaşık ve derin olduğu baştan bilinmelidir. Felsefe bir arayıştır ve bu arayış, kendi başına değerli bir öğrenme deneyimidir. İster meraklı bir başlangıç seviyesinde olun ister deneyimli bir düşünür olun, felsefi bir yolculuğa çıkmak birçok şekilde ödüllendirici bir çabadır aynı zamanda. Antik dönemden modern çağa kadar büyük filozofların ayak izlerini takip ederek felsefeye nasıl başlayacağınızı ve felsefi araştırmanızda yararlanmanılması gerekenleri sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 26.09.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 16:18
  • 1
  • 13
Felsefe ne demektir?
Felsefe ne demektir?

◼ Felsefe kelimesi Türkçeye, Arapça "falsafa" kelimesinden geçmiştir. Arapçaya ise Eski Yunancadaki "bilgelik sevgisi" anlamına gelen "philosophía" (phílos: "sevmek"; ve sophía: "bilgelik") kelimesinden türetilmiştir.

◼ Bazı kaynaklar "philosophía" kelimesini "hikmet arayışı" olarak çevirmiştir. Filozof olarak adlandıran ilk kişi olarak genellikle Pisagor (MÖ y. 570 - y. 495) kabul edilir, ancak bazı kaynaklar Efesli Herakleitos'un filozof terimini ilk kullanan kişi olduğunu iddia etmektedirler.

◼ Tarihte bu unvanla anılan ilk düşünürün ise Thales olduğu bilinmektedir.

HER ŞEY NE ANLAMA GELİYOR?

  • 2
  • 13
Felsefenin tarihsel kökleri
Felsefenin tarihsel kökleri

Felsefenin özünü gerçekten anlamak için onun tarihsel köklerine inmek önemlidir. Bugün bildiğimiz felsefenin kökenleri, Thales, Pisagor ve Herakleitos gibi filozofların evrenin temel doğası hakkında kafa yorduğu antik Yunan'a dayanmaktadır. Ancak bildiğimiz Batı felsefesinin temelini atanlar Sokrates, Platon ve Aristoteles'ti.

◼ Özellikle İslam Dünyası felsefeye büyük katkılar sağlamış, ışığın Doğu'dan da yükselmesine öncülük etmişlerdir. Doğu felsefesinin doğuşunda etkili olan birkaç önemli düşünür bulunmaktadır. Doğu felsefesi birçok farklı okula, geleneğe ve düşünceye sahiptir. Her biri kendi özgün bakış açılarıyla insanın yaşamını, bilincini ve dünyayı anlamaya yönelik katkılarda bulunmuşlardır.

Gazali, Farabi, İbni Rüşd, İbni Haldun, Siddhartha Gautama (Budha), Konfüçyüs ve Rumi gibi düşünürler Doğu'da felsefenin temelini atan ve geliştiren isimler olarak öne çıkmıştır.

  • 3
  • 13

◼ Sokratik sorgulama yöntemiyle tanınan Sokrates, kendini incelemeyi ve eleştirel düşünmeyi vurguladı. Öğrencisi Platon, "Devlet" gibi diyaloglar aracılığıyla etiğe, politikaya ve metafiziğe daldı. Aristoteles ise mantık ve etikten doğa bilimlerine kadar felsefenin hemen hemen her alanına önemli katkılarda bulundu.

◼ Bu ilk filozoflar, sonraki düşünürlerin üzerine inşa edebileceği çerçeveyi oluşturdular. Felsefe tarihi, farklı fikirlerin, tartışmaların ve bakış açılarının zengin bir dokusudur ve bu da onu sonsuz derecede etkileyici bir çalışma alanı haline getirir.

◼ Kümülatif bir birikim olan felsefe tarihine, İslam dünyasından özellikle Farabi'nin İslam'ın akılla olan uygunluğu ve Gazali'nin ise, Allah inancının sezgiyle olan bağı hakkındaki görüşleri önemlidir.

FELSEFE NEDİR? FELSEFEYE MERAK DUYANLAR İÇİN OKUMA LİSTESİ

  • 4
  • 13
Felsefeye ihtiyaç var mı?
Felsefeye ihtiyaç var mı?

Bilim ve felsefe arasındaki ilişki konusundaki eleştiriler, felsefenin değerini anlamamak veya küçümsemek eğilimine katkıda bulunabilir. Ancak felsefenin savunulabilir noktaları vardır. İlk olarak, felsefe, diğer alanların temellerini sorgulayarak bilgiyi daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olabilir. Bilimin bile kabul etmek zorunda olduğu felsefi varsayımlar vardır ve bu varsayımların eleştirel bir şekilde incelenmesi önemlidir. Özellikle felsefenin metafiziksel kavramları sorgulaması, bilimin kendi sınırlarını anlamamıza ve geliştirmemize yardımcı olabilir. Bilim ve felsefe arasındaki sınırın nerede çizildiği ve keskin olup olmadığı gibi konular, felsefi düşünceye dayanır. Bu, bilimin ve diğer disiplinlerin kapsamını daha iyi tanımlamamıza yardımcı olur.

◼ Felsefe, bilim ve diğer disiplinler arasındaki etkileşimi zenginleştiren ve bilgiyi derinleştiren bir rol oynar. Eleştiriler, felsefenin kendisini yeniden değerlendirmesine yol açabilir, ancak felsefenin meşruiyetini inkar etmek yerine, farklı alanlar arasındaki işbirliğini teşvik etmek daha yapıcı bir yaklaşım olabilir

  • 5
  • 13
Felsefenin dalları
Felsefenin dalları

◼ Felsefeye dalmadan önce onun çeşitli dallarını kavramak çok önemlidir. Felsefe yekpare bir disiplin değildir. Felsefenin keşfedilmesi ve kapsamının daha rahat anlaşılması için bazı önemli alt dallarının bilinmesi gereklidir.

🔹 Din: İnançları ve ilahi olanı araştırır; varoluş, amaç ve ahlaki rehberlik konusunda fikir yürütmeleri konu edinir.

🔹 Metafizik: Gerçekliğin doğasını, zihin ile madde arasındaki ilişkiyi, varoluşu ve evrenin yapısı ve özüne ilişkin temel soruları araştırır.

🔹 Dil: Kelimelerin ve sembollerin düşünce ve bilgiyi nasıl aktardığını inceleyerek iletişimi, yapıyı ve anlamı araştırır.

🔹 Epistemoloji: Bilginin, inancın doğasını, bildiklerimizi nasıl elde ettiğimizi ve gerekçelendirdiğimizi araştırır. "Bilgi nedir?" ve "Bilgiyi nasıl elde ederiz?" gibi temel soruları sorar.

🔹 Etik: Kişisel ve toplumsal bağlamlarda ahlaki seçimlere ve değerlere rehberlik eden ve bir şeyin doğruluğunu ya da yanlışlığını sorgular.

İYİ BİR FELSEFE OKURU OLMANIZ İÇİN 5 İPUCU

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN