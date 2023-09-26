Felsefe neden önemlidir?

◼ Felsefe kelimesi Türkçeye, Arapça " falsafa " kelimesinden geçmiştir. Arapçaya ise Eski Yunancadaki "bilgelik sevgisi" anlamına gelen " philosophía " (phílos: "sevmek"; ve sophía: "bilgelik") kelimesinden türetilmiştir.

◼ Bazı kaynaklar "philosophía" kelimesini "hikmet arayışı" olarak çevirmiştir. Filozof olarak adlandıran ilk kişi olarak genellikle Pisagor (MÖ y. 570 - y. 495) kabul edilir, ancak bazı kaynaklar Efesli Herakleitos'un filozof terimini ilk kullanan kişi olduğunu iddia etmektedirler.

◼ Tarihte bu unvanla anılan ilk düşünürün ise Thales olduğu bilinmektedir.