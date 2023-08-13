Her şey ne anlama geliyor? Felsefe için kitap önerileri
Bir kavram olarak düşünmek, insanın gerçekliği anlama ve anlamlandırma yolculuğundaki en önemli süreçtir. Düşünsel kabiliyetin derinlemesine kullanılması aynı zamanda felsefenin temel amaçları arasındadır. Çünkü felsefi soruları ortaya çıkarmak ve çözümlemek için düşünsel kabiliyete ihtiyaç duyulur. Felsefeye yeni başlayanlar ve felsefenin temel problemlerini kronolojik bir bakış açısıyla öğrenmek isteyenler için, felsefeye giriş kapsamında okunması gereken kitapları listeledik.
Giriş Tarihi: 13.08.2023
15:41
Her Şey Ne Anlama Geliyor? - Thomas Nagel
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Thomas Nagel'in Her Şey Ne Anlama Geliyor kitabı, insan bilincini ve anlamın doğasını keşfetmeye eğilir.
🔶 Gerçeklik ve zihin arasındaki ilişkiyi sorgulayan Nagel, felsefi bir bakış açısıyla
evrenin temel anlamını ve varoluşunu sorgular.
🔶 Karmaşık düşünceleri anlaşılır bir şekilde ifade ederken, felsefeye yeni başlayanlar için düşünme serüvenini sistemli bir şekilde sunar.
İyi bir felsefe okuru olmanız için 5 ipucu
Felsefeye Giriş- Ahmet Arslan
🔶 Felsefenin temel kavramlarını ve akımlarını anlamak isteyen okuyucular için
Ahmet Arslan'ın kitabı temel bir kaynaktır. Felsefeye Giriş
🔶 Ahmet Arslan, karmaşık felsefi meseleleri anlaşılır bir şekilde açıklarken,
felsefenin derin dünyasına adım atmalarını da sağlar.
🔶 Özellikle,
felsefe tarihinin köklü geleneğini öğrenmek isteyenler için önemli bir eserdir.
Felsefenin Kısa Tarihi -Nigel Warburton
🔶 Nigel Warburton, Felsefenin Kısa Tarihi kitabında felsefenin k
ökenlerinden günümüze uzanan tarihini gözler önüne seriyor. Büyük filozofların düşüncelerini ve felsefi dönemlerini kapsamlı ve akıcı bir anlatımla işler.
🔶 İnsanların birey ve toplumsal anlamda
yaşama biçimlerini, benliğin doğası ve görünüşlerini, Sokrates döneminden günümüze kadar ana hatlarıyla ele alır.
Düşünce dünyanıza ışık tutacak 70 kitap
Felsefeye Giriş - Nigel Warburton
🔶 Felsefenin temel
sorularını ve düşünce biçimlerini açıklamak için tasarlanmış gerçek bir başucu eseridir. Nigel Warburton, okuyuculara felsefenin ana konularını anlatırken, açıklayıcı metin ve zengin örnekleri sayesinde felsefeye giriş için en uygun ilk kitaplardandır.
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gibi felsefe tarihinin en çok cevap aranmış sorularına yanıt bulmak ya da anlamak üzerine gerçek bir yol gösterici eserdir. Doğru ile yanlışı nasıl ayırt ederiz?" "Her şeyin bir nedeni var mı?" "Özgürlük nedir?" "Bizim dışımızda gerçek bir dünya var mı?"
Büyük Felsefe Sözlüğü - Ahmet Cevizci
🔶 Ahmet Cevizci'nin büyük bir emekle hazırladığı "
Büyük Felsefe Sözlüğü" felsefi terimlerin ve kavramların ayrıntılı açıklamalarını içeriyor. Yalnızca akademisyenlerin ya da felsefecilerin yararlanabileceği bir eser olmaktan ziyade, bu alana ilgi duyan herkesin başucundan ayırmaması gereken gerçek bir hazinedir.
🔶 Felsefenin
tarihsel geçmişine katkı sağlamış tüm filozoflar, akım ve ideolojinin yanı sıra ilk ve Orta Çağ felsefesinden modern düşünceye, İslam felsefesi ve Stoacılıktan Frankfurt Okulu'na, fenomenolojiden hermeneutiğe kadar oldukça geniş bir çerçevede zengin bir kaynaktır.
Düşünce tarihine yön veren müslüman filozoflar