Her şey ne anlama geliyor? Felsefe için kitap önerileri

🔶 Felsefenin temel sorularını ve düşünce biçimlerini açıklamak için tasarlanmış gerçek bir başucu eseridir. Nigel Warburton, okuyuculara felsefenin ana konularını anlatırken, açıklayıcı metin ve zengin örnekleri sayesinde felsefeye giriş için en uygun ilk kitaplardandır.

🔶 "Doğru ile yanlışı nasıl ayırt ederiz?" "Her şeyin bir nedeni var mı?" "Özgürlük nedir?" "Bizim dışımızda gerçek bir dünya var mı?" gibi felsefe tarihinin en çok cevap aranmış sorularına yanıt bulmak ya da anlamak üzerine gerçek bir yol gösterici eserdir.