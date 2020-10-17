Düşünce dünyanıza ışık tutacak 70 kitap
İslam bilincimizi tazelemek, düşünce dünyamızı aydınlatmak ve bu anlamda fikirlerimizi diri tutmak pek çoğumuz için oldukça önemli. Ancak kimi zaman "ne okumalıyım?" sorusu da bu bilincin beraberinde getirdiği sorulardan biri. Fikir, sanat, kültür ve medya hayatımız, Batıda, Batı kültürü ile üretilenleri tüketmeye yöneltse de çağ aşacak ve öncü nesiller oluşturacak bilgilendirici eserlerin okunurluğunun arttırılması, yadsınamaz bir ihtiyaç. Siyerden edebiyata, iktisattan tarihe düşünce dünyanıza ışık tutacak 70 kitabı derledik.
Giriş Tarihi: 17.10.2020
10:16
Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
10:21
YENİ DÜNYA DÜZENİNİN SEFALETİ - RASİM ÖZDENÖREN
Rasim Özdenören, düşünce dünyamıza fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle ışık tutan bir mütefekkir, yazar ve "Yedi Güzel Adam"ın beşincisi. Edebi kişiliğinin yanı sıra Müslümanca düşünmek ve yaşamak meselesi etrafındaki özgün yaklaşımlarıyla da tanınan Özdenören, bu kitapta demokrasi, küreselleşme, yeni dünya düzeni, liberalizm, insan hakları ve laiklik kavramlarının Müslümanca bir eleştirisini yapıyor.
Ülkemizin tartışma gündemini çeşitli dayatmalarla işgal eden bu kavramlar karşısında İslami düşünüş gereken fikri ve ahlaki tavrı ortaya koyan yazar, kitabı boyunca ısrarla "yükselen değerlerin" sefaletini vurguluyor. Bu kavramların aslında yanlış kullanıldığına, ideolojilerin neye göre savunulduğuna, bu kavramların yeni dünya düzeninin yükselen değeri olamayacağına ışık tutuyor.
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ÇÖKÜŞÜN ÖNCÜSÜ ABD - ROGER GARAUDY
Çöküşün Öncüsü ABD, yoksul durumdaki ülke insanlarının uyanması, sömürülmekten kurtulması ve kendi haklarına sahip çıkması için yazar tarafından yapılan bir uyarıdır. Günümüz dünyasında olup biten kahredici ve içler acısı gerçekleri bütün çıplaklığıyla haykıran bir çığlıktır.
ABD ve onun uşakları, güçsüz ülkeleri nasıl ve hangi yollarla sömürüyorlar? Sömürmek için hangi planları yapıyor ve ne gibi gizli tuzaklar kuruyorlar? Milletlerin kendilerine gelip güçlenmelerini nasıl engelliyor ve önlüyorlar? Roger Garaudy, bu ve benzeri hayati sorulara en çarpıcı cevaplar kesin delilleriyle ve apaçık belgeleriyle Çöküşün Öncüsü ABD'de gözler önüne seriliyor.
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KUŞEYRİ - İLAHİ KELAM’IN SIRLARI - KUR’AN-I KERİM TEFSİRİ
Tefsir, Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklamayı ve yorumlamayı ifade eden terimdir; bu alandaki eserlerin ortak adıdır. Tarih boyunca pek çok İslam alimi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklamış, olaylar üzerinden ele almış ve yorumlamıştır. Onlardan bir tanesi de mutasavvıf, kelâm, tefsir ve hadis âlimi Abdülkerim Kuşeyri'dir.
Abdülkerim Kuşeyri'nin ünlü tefsiri Letâifü'l-İşârât (işaretlerin incelikleri), Fikriyat Yayınlarından kıymetli yazarımız Ekrem Demirli'nin çevirisi ile okuyucuyla buluşuyor. Bu tefsir, tasavvuf tarihinin ilk kapsamlı tefsirlerinden birisi. Bu itibarla kendisine kadar gelen süreçte sufilerin dini hayatın farklı alanlarıyla ilgili görüşlerini ihtiva ederek bütün bu görüşleri nasların etrafında toparlıyor. Kuşeyri'nin tefsiri, fıkıh-akide alanında ikincil yorum, ahlak alanında ise birincil yorum anlamına gelen bir işâri tefsir olarak kabul ediliyor.
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VAROLUŞ FELSEFESİ HAREKET FELSEFESİ - NURETTİN TOPÇU
Nurettin Topçu, oldukça önemli ve özgün bir mütefekkirdir. Onu özgün kılan nokta kuşkusuz kendi çağının hakim görüşüne karşı gerçekleştirmiş olduğu başkaldırıdır. Bu başkaldırıdaki hareket noktası da kuşkusuz Bergson ve Blondel'in Hareket felsefesidir.
Yaşadığımız yüzyılda tesirlerini bütün felsefe âlemine hatta bütün düşünce dünyasına yayarak genişleten varoluş felsefesinin doğuşu geçen asrın başlarındandır. Hatta onun hazırlıklarını Pascal'da bulmakmümkündür. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra pek acayip anlayışlara yol açan bu felsefenin esası şudur. Eski Yunan'dan beri felsefe, hakikat olarak eşyanın özünü araştırıyordu. Öz, duyularla tanınamayan, bir olan, hiçbir zaman değişmediği halde, değişen ve duyularla tanınan bütün varlıkların esası olan ve onları var kılan şeydir.
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YOKSULLUK İÇİMİZDE - MUSTAFA KUTLU
Bedenî ve maddî hazlara bağlı bir mutluluk düşüncesini besleyip büyütüyoruz. Dünya muhabbetini sayısız teferruat ile zenginleştiriyoruz. Nefsin ihtirasları bizi her an değişik parıltılar yayan eşyaya doğru koşturuyor. Bu vahşi koşu modern dünyanın simgesidir.
Mustafa Kutlu'nun eşsiz kaleminden Yoksulluk İçimizde, kalbî olanı, aşkı ve öteleri dile getirerek hayatın hakikatine işaret ediyor.
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