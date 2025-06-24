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İbnü`l-Cevzi'den Hatırlı Satırlar

Yayınlanma Tarihi: 25.06.2025 09:53

İbnü'l-Cevzi, 12. yüzyılda yaşamış Arap din, tarih ve tıp bilginidir. Aynı zamanda insanlığın felahı için eserler kaleme alan alim, oğluna nasihat için bir eser kaleme alır. Bu eserin adı, "Hatırlı Satırlar"dır. İşte, bu kıymetli eserden sizler için birbirinden manalı alıntıları bir araya getirdik.

1/20

Daha önce görmediğim bir kitap gördüğüm zaman bir hazine bulmuş gibi olurum!

İBNÜ`L-CEVZİ

İsmet Özel'in Surat Asmak Hakkımız kitabından altı çizili cümleler

2/20

Mutluluk takvaya sarılmakta gizli...

İBNÜ`L-CEVZİ

3/20

Heyhat! Dünya işlerine dalan kişinin aklı başına nasıl gelsin.

İBNÜ`L-CEVZİ

4/20

Dedim ki ey kötü nefis, günah kalbi esir eder.

İBNÜ`L-CEVZİ

5/20

Allah'a yemin ederim ki gerçek yaşam ancak cennettedir.

İBNÜ`L-CEVZİ

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