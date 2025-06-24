İbnü`l-Cevzi'den Hatırlı Satırlar
Yayınlanma Tarihi: 25.06.2025 09:53
İbnü'l-Cevzi, 12. yüzyılda yaşamış Arap din, tarih ve tıp bilginidir. Aynı zamanda insanlığın felahı için eserler kaleme alan alim, oğluna nasihat için bir eser kaleme alır. Bu eserin adı, "Hatırlı Satırlar"dır. İşte, bu kıymetli eserden sizler için birbirinden manalı alıntıları bir araya getirdik.
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Daha önce görmediğim bir kitap gördüğüm zaman bir hazine bulmuş gibi olurum!
İBNÜ`L-CEVZİ
İsmet Özel'in Surat Asmak Hakkımız kitabından altı çizili cümleler
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Allah'a yemin ederim ki gerçek yaşam ancak cennettedir.
İBNÜ`L-CEVZİ