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Ahmet Hamdi Tanpınar'ın az bilinen eseri Suat’ın Mektubu

Yayınlanma Tarihi: 23.05.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:55

Huzur şairi olarak bilinen Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının en önemli simalarından biri. Kaleme aldığı eserlerde sık sık "zaman" mefhumuna yer vermiştir. Huzur romanının kahramanı Suat karakterinin Mümtaz'a yazdığı mektubu, "Suat'ın Mektubu" olarak basılmıştır. Aynı zamanda "Huzur'un" devamı olarak bilinen bu eserden sizler için alıntıları bir araya getirdik.

1/20

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Rahat bir uyku her şeyi düzeltir diyordum. Fakat rüyaları hesaba katmamıştım.

AHMET HAMDİ TANPINAR

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en sevilen 10 eseri

2/20

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Artık dağılmamız lazım! Birbirimizi anlamamız imkânsız ve hepimiz yorgunuz!

AHMET HAMDİ TANPINAR

3/20

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Bu kadar kalabalığı kendinde taşımanın, sonra da tek bir insan olarak yaşamanın güçlüğü!

AHMET HAMDİ TANPINAR

4/20

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Kanatlarını başkalarına yardım için rehine vermiş bir melek hüznüyle bakar.

AHMET HAMDİ TANPINAR

5/20

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Ben de biliyorum ki marifet ölmek değil, yaşamak, hayata katlanmak...

AHMET HAMDİ TANPINAR

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ruha dokunan cümleleri

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