Ahmet Hamdi Tanpınar'ın az bilinen eseri Suat’ın Mektubu
Yayınlanma Tarihi: 23.05.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:55
Huzur şairi olarak bilinen Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının en önemli simalarından biri. Kaleme aldığı eserlerde sık sık "zaman" mefhumuna yer vermiştir. Huzur romanının kahramanı Suat karakterinin Mümtaz'a yazdığı mektubu, "Suat'ın Mektubu" olarak basılmıştır. Aynı zamanda "Huzur'un" devamı olarak bilinen bu eserden sizler için alıntıları bir araya getirdik.
1/20
🔹
Rahat bir uyku her şeyi düzeltir diyordum. Fakat rüyaları hesaba katmamıştım.
AHMET HAMDİ TANPINAR
5/20
🔹
Ben de biliyorum ki marifet ölmek değil, yaşamak, hayata katlanmak...
AHMET HAMDİ TANPINAR