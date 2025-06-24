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İsmet Özel'in Surat Asmak Hakkımız kitabından altı çizili cümleler

Yayınlanma Tarihi: 24.06.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 24.06.2025 11:33

Bazı kitaplar vardır ki yalnızca isimleriyle bile dikkatleri üzerine çeker. İsmet Özel'in "Surat Asmak Hakkımız" eseri de bunlardan biri. İlk baskısını 1987 senesinde yapmış olan "Surat Asmak Hakkımız" kitabında İsmet Özel, bazı sosyolojik problemlere Müslüman bir bakış açısıyla nasıl yaklaşmamız gerektiğini anlatmış. İşte, İsmet Özel'in bu kıymetli eserinden altı çizilmesi gereken cümleleri sizler için derledik.

1/20

🔸

Her şeyin bir fiyatı vardır. Size huzur verdim diyenler bizden ne aldıklarını da söylesinler.

İSMET ÖZEL

İsmet Özel'in Bakanlar ve Görenler kitabından unutulmaz alıntılar

2/20

🔸

Dertlerimiz" ile "dert edindiklerimiz" aynı şeyler değil.

İSMET ÖZEL

3/20

🔸

Kısacası, soruların cevabını Allah'ın indirdiğinde arayan uyanacak ve bu istikametini değiştirmediği takdirde uyanık kalabilecektir.

İSMET ÖZEL

4/20

🔸

Size huzur verdim diyenler, bizden ne aldıklarını da söylesinler.

İSMET ÖZEL

5/20

🔸

Hayatımız tehlikede değil, tehlike hayatımızda.

İSMET ÖZEL

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