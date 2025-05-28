Maviyi huy edinen şair Edip Cansever'in kaleminden inciler
Yayınlanma Tarihi: 28.05.2025 12:31 Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 12:32
Türk edebiyatına damga vurmuş bir isim Edip Cansever. İkinci Yeni'nin tanınan siması olan Cansever, iç dünyasını yorumlayarak bizlere birbirinden kıymetli eserler bırakmıştır. Kaleme aldığı şiirlerinde zaman zaman kendimizi bulur, bazen de kendimizi kaybederiz. Satırları ruhumuza işleyen Cansever, 8 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş, 28 Mayıs 1986'da ise yine İstanbul'da hayata gözlerini yummuştur. Bu vesileyle düşüncelerin şairinden sizler için unutulmayacak dizeleri bir araya getirdik.
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Ve yazmış olacağım bir de
Her dönemde her çağda
Sevdanın kendine özgü diliyle.
EDİP CANSEVER