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Maviyi huy edinen şair Edip Cansever'in kaleminden inciler

Yayınlanma Tarihi: 28.05.2025 12:31 Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 12:32

Türk edebiyatına damga vurmuş bir isim Edip Cansever. İkinci Yeni'nin tanınan siması olan Cansever, iç dünyasını yorumlayarak bizlere birbirinden kıymetli eserler bırakmıştır. Kaleme aldığı şiirlerinde zaman zaman kendimizi bulur, bazen de kendimizi kaybederiz. Satırları ruhumuza işleyen Cansever, 8 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş, 28 Mayıs 1986'da ise yine İstanbul'da hayata gözlerini yummuştur. Bu vesileyle düşüncelerin şairinden sizler için unutulmayacak dizeleri bir araya getirdik.

1/70

Ve yazmış olacağım bir de

Her dönemde her çağda

Sevdanın kendine özgü diliyle.

EDİP CANSEVER

Edip Cansever'in en çok sevilen 50 şiiri

2/70

Gücünüz yetse de azıcık bağırsanız
Bir yankı: durmadan yalnızsınız
Durmadan yalnızsınız.

EDİP CANSEVER

3/70

Biliyor musun?
Az az yaşıyorsun içimde
Oysaki seninle güzel olmak var.

EDİP CANSEVER

4/70

Sonra biz dağ başlarında apansız kurşunlanan

Süresiz baş dönmesiyiz çok garip adamların.

EDİP CANSEVER

5/70

Gülemiyorsun ya, gülmek

Bir halk gülüyorsa gülmektir

EDİP CANSEVER

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