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İsmet Özel'in Bakanlar ve Görenler kitabından unutulmaz alıntılar

Yayınlanma Tarihi: 20.06.2025 08:44

Ülkemizin önemli simalarından biri olan İsmet Özel'in kendine has bir yazı dili vardır. Hem şair hem de bir mütefekkir olan Özel, kaleme aldığı yazı ve şiirleriyle fikir dünyasını okurlarına açmakta. Birbirinden kıymetli eserleri bulunan ismin, büyük ses getiren kitaplarından biri de "Bakanlar ve Görenler"dir. İşte, sizler için bu eserden birbirinden manalı alıntıları bir araya getirdik

1/20

Müslümanca tavrı bünyemize tamamen hâkim olabilmesi için Müslüman kafa yapısına herhangi bir Müslümanın tek başına talip olması ve zihnini bu yönde biçimlendirmesi yetmez.

İSMET ÖZEL

İsmet Özel'in en çok sevilen 50 şiiri

2/20

İslâmi tavrın içinde olmak bir zihin aydınlanmasının ve ferd plânında kalan bir kabuller silsilesinin içinde bulunmaktan ibaret değildir.

İSMET ÖZEL

3/20

Esasen Müslümanın zihni berraklığı elde edebilmek için, davranışlarını Müslümanca ayarlaması, Müslümanca davranabilmek için de zihnine berraklık kazandırması zorunludur.

İSMET ÖZEL

4/20

Müslüman için önemi en belirgin olan din hükümleri "yap" yönünde olanlardır.

İSMET ÖZEL

5/20

Kaybeden kazanıyor, doğru ama bu kazanç değerini Allah katında bulsun diye taleb edildiyse kazançtır.

İSMET ÖZEL

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