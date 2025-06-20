İsmet Özel'in Bakanlar ve Görenler kitabından unutulmaz alıntılar
Yayınlanma Tarihi: 20.06.2025 08:44
Ülkemizin önemli simalarından biri olan İsmet Özel'in kendine has bir yazı dili vardır. Hem şair hem de bir mütefekkir olan Özel, kaleme aldığı yazı ve şiirleriyle fikir dünyasını okurlarına açmakta. Birbirinden kıymetli eserleri bulunan ismin, büyük ses getiren kitaplarından biri de "Bakanlar ve Görenler"dir. İşte, sizler için bu eserden birbirinden manalı alıntıları bir araya getirdik
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Müslümanca tavrı bünyemize tamamen hâkim olabilmesi için Müslüman kafa yapısına herhangi bir Müslümanın tek başına talip olması ve zihnini bu yönde biçimlendirmesi yetmez.
İSMET ÖZEL
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Kaybeden kazanıyor, doğru ama bu kazanç değerini Allah katında bulsun diye taleb edildiyse kazançtır.
İSMET ÖZEL