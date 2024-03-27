İsmet Özel'in en çok sevilen 50 şiiri

İsmet Özel, edebiyatımızın fikir deryasının hususi ve güçlü bir kalemidir. Özel, düşünür kimliğiyle ön plana çıkmaktadır. Dizelerinde derinliklere dalar ve bir ahenk içinde oluşturduğu şiirlerini okuyucularıyla buluşturur. O, varoluşunu ve bunun gibi felsefesi düşünceleri işleyen ender yazarlarımızdandır. İşte, sizler için İsmet Özel'in en sevilen 50 şiirini derledik.