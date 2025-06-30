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Sultanu'ş Şuara'nın Kafa Kağıdı eserinden altı çizili cümleler

Yayınlanma Tarihi: 30.06.2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 16:47

Necip Fazıl Kısakürek, Sultanu'ş Şuara olarak biliniyor. O bir şair, yazar, oyun yazarı ve düşünür. O, yaşamının son yıllarında Kafa Kağıdı adlı eserini kaleme alır. Yazar bu kitabında; doğumunu, çocukluğunu, aile hayatını, toplum çizgisini ve edebiyat hayatını anlatmış. Biz de sizler için bu kıymetli eserden altı çizili cümleleri bir araya getirdik.

1/20

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Allah'ım, bana yolumu göster...

Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" eserinden unutulmaz cümleler

2/20

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Azap iki nokta arası bir tüneldir ve ne mutlu onun çıkış noktasından güneşi batmaz aydınlığa geçebilenlere!

Necip Fazıl Kısakürek

3/20

🔸

Ve ben ağlamaktayım. Ne istediğimi, neyi bahane etmek gerektiğini kestiremiyorum.

Necip Fazıl Kısakürek

4/20

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Allah'ım, dedim içimden; bana sabır ihsan et ve beni koru! Sen ki, Kitabında "Hiçbir nefse takatinden fazlasını yüklemem" buyuruyorsun!

Necip Fazıl Kısakürek

5/20

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Düğümlenirken uzun yılların ufukta ucu,

Bugün de gelmedi, hasretle beklenen yolcu…

Necip Fazıl Kısakürek

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