Sultanu'ş Şuara'nın Kafa Kağıdı eserinden altı çizili cümleler
Yayınlanma Tarihi: 30.06.2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 16:47
Necip Fazıl Kısakürek, Sultanu'ş Şuara olarak biliniyor. O bir şair, yazar, oyun yazarı ve düşünür. O, yaşamının son yıllarında Kafa Kağıdı adlı eserini kaleme alır. Yazar bu kitabında; doğumunu, çocukluğunu, aile hayatını, toplum çizgisini ve edebiyat hayatını anlatmış. Biz de sizler için bu kıymetli eserden altı çizili cümleleri bir araya getirdik.
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Allah'ım, bana yolumu göster...
Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" eserinden unutulmaz cümleler
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Düğümlenirken uzun yılların ufukta ucu,
Bugün de gelmedi, hasretle beklenen yolcu…
Necip Fazıl Kısakürek