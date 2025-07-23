Rasim Özdenören'in "Denize Açılan Kapı" eserinden zihinlere kazınan cümleler

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Ölünün vasiyeti. Demek ki öldükten sonra olacak şeyler ilgilendiriyor insanı. Tuhaf bir şey. Çok tuhaf. Aslında ölünün, ölü olmadan ilgilendiği şeyler bunlar. Fakat o, ölü olduktan sonra da ilgileneceğini sanıyor.