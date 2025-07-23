Rasim Özdenören'in "Denize Açılan Kapı" eserinden zihinlere kazınan cümleler
Yayınlanma Tarihi: 23.07.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 11:11
Gül Yetiştiren Adam romanı ile nam salan Rasim Özdenören, Yedi Güzel Adam'dan biridir. Usta edebiyatçı Özdenören, Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Çok iyi bir hikaye yazarı olan Özdenören, ilk hikayesini Varlık Dergisi'nde kaleme almış. Birbirinden kıymetli pek çok deneme ve hikaye yazısı bulunan yazar, 82 yaşında Ankara'da hayata gözlerini yummuştur. "Denize Açılan Kapı" ise yazarın, hikaye türündeki kitabıdır. İşte, sizler için bu esreden zihinlere kazınan cümleleri bir araya getirdik.
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Yıllar. Un ufak edilen her şey. Kırılıp dökülen. Eskiyen. Yitip giden.
RASİM ÖZDENÖREN
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Fakat bizim yaptığımız eskimişliği örtmek. Eskiyoruz aslında
RASİM ÖZDENÖREN