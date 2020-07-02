Camilerin önemi hakkında ayet ve hadisler

Bilindiği üzere Allah'ın güzel isimlerinden biri de el-Cami'dir. Bu isim, mahşer gününde tüm insanları bir araya toplama kudretine işaret eder. Dolayısıyla camiler, Allah'ın bu güzel isminin tecelli ettiği; sınıf, renk, statü, mertebe gibi farklılıkların ortadan kalkarak, yine O'na ibadet maksadıyla yönelindiği mekanlardır. Camiler, bulundukları beldenin Müslüman beldesi olduğunun simgesidir. Özellikle de Kur'an-ı Kerim'de "Beytullah" olarak anılan Kabe'nin birer şubesi ve Allah'ın isminin anıldığı yerler olması hasebiyle yeryüzünde Allah'ın evidirler. Sizler için camilerin önemi hakkındaki ayet ve hadisleri derledik.