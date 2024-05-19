Değersizlik ve yetersizlik hissettiğinde hatırlayacağın sözler

Birçok insanın içindeki çocuk, yaşadığı olumsuz durumlar karşısında ilk zamanlar çok güçlüdür ve ona direnmek zordur. Bazı insanlarınsa içindeki çocuk hep kontroldedir. Özellikle değersizlik ve yetersizlik duygularıyla karşı karşıya kaldığında. Beyhan Budak'ın "Senin Suçun Değil" isimli kitabının bir bölümünde yetersizlik ve değersizlik duyguları ile karşılaşıldığında insanın kendisine neler söylemesi gerektiğini anlatıyor. Sen de yoğun değersizlik ve yetersizlik duyguları hissettiğinde sık sık şu cümleleri oku...

Giriş Tarihi: 19.05.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ







