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Mushaf olarak Kur'an-ı Kerim

Yayınlanma Tarihi: Mart 29, 2025 12:00 Güncelleme Tarihi: Mart 29, 2025 12:00

Allah Teala'nın Hz. Cebrail (AS) aracılığı ile Resulullah'a (SAV) nazil ettiği Kur'an-ı Kerim, vahiy katipleri ile kayıt altına alınmıştı. Yalancı Peygamber Müseylime ile yapılan Yemame Savaşı'nda yedi yüz hafızın şehit olması ile Hz. Ebubekir (RA), Hz. Ömer'in (RA) ısrarlı teklifi ile Zeyd b. Sabit'e Kur'an-ı Kerim'i bir mushaf olarak toplattı. Sonraki dönemde farklı okuyuş biçimlerinin oluşmasıyla Hz. Osman'ın (RA) emriyle mushaflar yazılarak İslam coğrafyasının büyük şehirlerine gönderildi.

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◾ Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim 23 yılda hitama ermişti. Alemlerin Rabbi'nden Cebrail (AS) ile Resulullah'a (SAV) nazil olan Kur'an, Allah Teala'nın kelamı idi.

◾ Nesilden nesile aktarılan Kur'an-ı Kerim, Hz. Ebubekir-i Sıddık'ın (RA) hilafetişnde bir araya toplanmış, Hz. Osman'ın (RA) hilafeti sırasında ise nüshalarla çoğaltılmıştı.

KUR'AN-I KERİM OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

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Allah Resulü (SAV) kendisine gelen vahyi ezberler ve etrafındaki sahabilere tebliğ ederdi. Sahabenin önemli bir kısmı kulağa ve gönle hoş gelen ayetleri ezberlerdi.

Resul-i Ekrem'in (SAV) teşvikleri ile pek çok sahabi Kur'an-ı Kerim hafızı olmuştu. Bu sebepten dolayı hafızlık, Asr-ı Saadet'te başlayan ve günümüzde de devam eden önemli bir kültürü ifade etti.

İSLAM'IN İLK HALİFESİ: HZ. EBUBEKİR (RA)

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Sahabe arasında hafız olmayan ama Kur'an-ı Kerim'den pek çok ayeti ezberinde bulunduran isimler de mevcuttu. Yani Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim zihinlerde ve kalplerde hüküm sürüyordu.

Kur'an-ı Kerim, Efendimiz (SAV) henüz hayatta iken belirlenmiş vahiy katiplerİ tarafından çeşitli nesnelere yazılmak suretiyle kayıt altına alınmıştı. Bunlar deri, kemik, hurma çekirdeği gibi nesnelerdi.

SADIK DOST HZ. EBUBEKİR (RA)

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Allah Resulü (SAV) her sene Ramazan ayında Cebrail (AS) ile karşılıklı olarak Kur'an-ı Kerim okurdu. Vefat ettiği yıl bu hadise iki defa gerçekleşmişti.

◾ Hz. Ebubekir'in (RA) hilafeti süresince gerçekleşen savaşlar, hadiseler ve bilhassa Yemame Savaşı'nda yüzlerce sahabinin şehit olması Kur'an-ı Kerim'in bir mushafta toplanması fikri Hz. Ömer'in (RA) teklifiyle ortaya çıkmıştı.

Yemame Savaşı nedir?

632 yılının Aralık ayında gerçekleşen savaş, Ridde Savaşları'nın bir parçasıydı. Bu savaşta Müseylimetü'l Kezzab öldürüldü.

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◾ Bu zor vazifeye genç Zeyd. Sabit (RA) atandı. O (RA), bu zor yolculukta yazılı tüm parçaları bir araya getirdi, okudu ve sahabilerin ezberini karşılaştırdı ve ayetleri sahifelere yazdı.

Zeyd. Sabit kimdir?

611 - 665 yılları arasında yaşayan sahabi, güçlü hafızası ile tanınırdı.

◾ Yazımın tamamlanmasının ardından sahifeler kontrol edildi, farklı isimler tarafından karşılıklı olarak okundu. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim eksik ya da fazlalık olmadan yazıya geçirilmiş oldu.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN VAHİY KATİPLERİ

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