Mushaf olarak Kur'an-ı Kerim

3 /10













◾ Sahabe arasında hafız olmayan ama Kur'an-ı Kerim'den pek çok ayeti ezberinde bulunduran isimler de mevcuttu. Yani Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim zihinlerde ve kalplerde hüküm sürüyordu.

◾ Kur'an-ı Kerim, Efendimiz (SAV) henüz hayatta iken belirlenmiş vahiy katiplerİ tarafından çeşitli nesnelere yazılmak suretiyle kayıt altına alınmıştı. Bunlar deri, kemik, hurma çekirdeği gibi nesnelerdi.

SADIK DOST HZ. EBUBEKİR (RA)