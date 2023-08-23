İslam'ın ilk halifesi: Hz. Ebubekir (RA)

🔸 Hz. Ebubekir (RA), Fil Vakası'ndan üç yıl kadar sonra Mekke'de doğar. Annesi Ümmü'l Hayr Selma Bint Sahr, babası ise Ebû Kuhâfe'dir.

🔸 Peygamber Efendimiz'den (SAV) 3 yaş kadar küçük olduğu bilinir. Kaynaklarda Atîk lakabıyla anılır. Güzel, soylu anlamına gelen bu lakabın ona annesi tarafından verildiği, çok hayır yaptığı, yüzü ve ahlakı güzel olduğu için verildiği ile "Sen, Allah'ın (CC) cehennemden azat ettiği kimsesin." iltifatını aldıktan bu lakap ile anıldığına dair çeşitli rivayetler vardır.

(Tirmizi, Menâkıb,16)

Fil Vakası nedir?

Peygamber Efendimizin (SAV) doğumundan 52 gün önce Kâbe'yi yıkmak için

Mekke'ye ilerleyen Habeş ordusunun Allah (CC) tarafından gönderilen

kuşlar tarafından bozguna uğratıldığı olaydır.