Devlet adamı olarak Hz. Ebubekir
Rasulullah'ın (SAV) dostu büyük sahabi Hz. Ebubekir (RA), İslam'ın ilk halifesidir. Hem peygamber dostu hem de İslam'ın ilk halifesi olarak hayatı boyunca istikamet üzere bir hayat sürdürmüştür. Sizler için sadakat ve dürüstlük abidesi bu büyük şahsiyetin iki yıl süren devlet adamlığını ele aldık.
Giriş Tarihi: 24.08.2022
02:19
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
02:42
Devlet Adamı Olarak Hz. Ebubekir
💠 Câhiliye devrinde
bir hayat yaşayan sahabi, Rasulullah'ın (SAV) davetiyle putlara tapmayan, şeref ve haysiyet kırıcı hallerden uzak İslam'a ilk giren Müslümanlardan olur.
💠 Hz. Peygamber'e (SAV) olan sadakatinden dolayı çok sadık anlamına gelen
lakabıyla ve merhametinden ötürü "Sıddık" lakabıyla anılır. "Sıddık" lakabı ona "Evvah" Efendimiz (SAV) tarafından verilir.
💠 Doğru sözlülüğü ve iyi huylu oluşuyla
Vefatına kadar Rasulullah'ın (SAV) en yakınındaki kişi olur. Resul-i Ekrem'den sonra Müslümanları idare ettiği için İslam öncesi dönemde de Hz. Peygamber'in (SAV) yakın dostudur. unvanıyla anılır. "halifetü resulillah"
Peygamberimizin iltifatına mazhar olan 3 sahabi
Devlet Adamı Olarak Hz. Ebubekir
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Elbise ve kumaş ticaretiyle uğraşan sadakat ehli sahabi, dürüst bir tüccardır. Ticaret kervanlarıyla . Suriye ve Yemen'e seyahat eder
💠 Kureyş'in ileri gelenlerinden olan Hz. Ebubekir (RA),
ve İslam'ın ilk yıllarında dinin ilk müezzini Bilal-i Habeşi'yi parasıyla işkenceden kurtarmasıyla . Müslümanların zorlu dönemlerinde pek çok yardımıyla öne çıkar İslam'ın ilk halifesi ilk günden itibaren Efendimiz'in (SAV) yanında durarak malıyla ve canıyla mücadele etmiştir.
Peygamberimizle nübüvvetten önce arkadaşlık kuran sahabi: Suheyb bin Sinan
💠 Allah Resulü (SAV) dünya hayatında geçirdiği son günlerinde hastalığından dolayı halsiz düşer ve mescide gidemez. Bu sırada Efendimiz (SAV),
O günlerde Hz. Ebubekir'in namazları Hz. Ebubekir'in (RA) kıldırmasını ister. Müslümanlara namaz kıldırdığı söylenir. on yedi vakit
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. Efendimiz'in (SAV) vefatından hemen sonra bir karmaşa yaşanırken, Hz. Ebubekir (RA) soğukkanlı tavrıyla süreci yönetir, şöyle der: Hz. Peygamber (SAV) kendisinden sonrası için bir halife bırakmamıştır
"Kim ki Muhammed'e (SAV) tapıyorsa, bilsin ki, Muhammed (SAV) ölmüştür. Kim ki Allah'a ibadet ve kulluk ediyorsa bilsin ki, Allah Hayy'dır, ölümsüzdür." Der ve sonra da şu âyet-i kerimeyi okur: "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a en küçük bir zarar vermiş olmaz. Fakat şükredenlere Allah mükâfatını verecektir."
[Al-i İmran 144. ayet]
Ticareti karlı çıkan sahabi: Suheyb bin Rumi
Devlet Adamı Olarak Hz. Ebubekir
💠 Ensarın emir seçmek üzere toplandığını öğrenip oraya gider.
Tek bir halife etrafında birleşmek gerektiğini belirterek Hz. Ömer ile Ebû Ubeyde b. Cerrâh'ı aday gösterir. Fakat sahâbîler onun Resûlullah'a (SAV) olan yakınlığını dikkate alarak kendisini halife seçip biat ederler.
💠 Hz. Ebû Bekir,
halîfe seçilmesinden hemen sonra şu konuşmayı yapar:
"Allah'a yemin olsun ki benim asla hilâfet makamında gözüm olmamıştır. Ne gündüz ne de gece bunu asla kendim için istemedim. Bu işin bana verilmesi için ne kendi içimden ne de açıktan Allah'a duada bulundum. Ancak bu görevi kabul etmemem halinde toplumda fitne ve karışıklıkların çıkacağından endişe ettim. Bu vazife üzerimde iken asla rahat ve huzur içinde bulunamayacağım. Allah'ın bana nasip edeceği kuvvet ve imkânlar bir yana bana verilen bu işi tam olarak yerine getirebilmem için şahsen elimde ne bir güç ne de bir imkân vardır. Bugün benim yerime daha iyi bir başkasının seçilip görevlendirilmesini isterdim."
Çok hadis rivayet etmesiyle tanınan sahabi: Ebu Hureyre
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Ömrü boyunca istikamet üzere bir hayat sürer. Sağlam kişiliği ve ferasetiyle öne çıkan sahabi, halife seçildiğinde de aynı güzelliğinde devlet adamlığını sürdürür.
💠 Efendimiz'in (SAV) vefatıyla birlikte
çıkar. İslam'ın hükümlerinin Rasulullah (SAV) vefat eder etmez yıpratılmaya çalışıldığı dönemde, Hz. Ebubekir (RA) buna fırsat vermez. peygamber olduğunu iddia eden sahte peygamber Müseylime ve devlete zekat vermeyeceğini söyleyen kabileler
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İki yıl süren halifeliğinde Burada dönemin iki büyük gücü İslam'ı yaymak amacıyla Irak ve Suriye bölgelerine yoğunlaşır. ile mücadele eder. Sasaniler ve Bizans Irak ve Suriye'de büyük fetihler elde eder.
Şiirleriyle İslam'a hizmet eden sahabi: Ka'b Bin Malik