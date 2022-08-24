Devlet adamı olarak Hz. Ebubekir

💠 Allah Resulü (SAV) dünya hayatında geçirdiği son günlerinde hastalığından dolayı halsiz düşer ve mescide gidemez. Bu sırada Efendimiz (SAV), namazları Hz. Ebubekir'in (RA) kıldırmasını ister. O günlerde Hz. Ebubekir'in on yedi vakit Müslümanlara namaz kıldırdığı söylenir.

💠 Hz. Peygamber (SAV) kendisinden sonrası için bir halife bırakmamıştır. Efendimiz'in (SAV) vefatından hemen sonra bir karmaşa yaşanırken, Hz. Ebubekir (RA) soğukkanlı tavrıyla süreci yönetir, şöyle der:

"Kim ki Muhammed'e (SAV) tapıyorsa, bilsin ki, Muhammed (SAV) ölmüştür. Kim ki Allah'a ibadet ve kulluk ediyorsa bilsin ki, Allah Hayy'dır, ölümsüzdür." Der ve sonra da şu âyet-i kerimeyi okur: "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a en küçük bir zarar vermiş olmaz. Fakat şükredenlere Allah mükâfatını verecektir."

[Al-i İmran 144. ayet]