Ticareti karlı çıkan sahabi: Suheyb bin Rumi

📌Suheyb, Habbab ve Ammar birlikte Mekke sokaklarında yürürken Kureyşli müşriklerinden bazıları ile karşılaştılar. Müşrikler onları görünce; "İşte bunlar Muhammed'e tabi olan kimseler..." diye alay ettiler ve bazı uygunsuz sözler söylediler. Bunun üzerine Suheyb onlara şöyle dedi:

🔹 "Biz Allah'ın Nebisinin arkadaşlarıyız. Biz ona iman ettik ve siz onu inkar ettiniz. Biz onu tasdik ettik, siz onu yalanladınız. Müslüman olan zelil olmaz, müşrik olan aziz olmaz."

Suheyb bu sözleri sarf edince müşrikler ona saldırdı ve kendinden geçene kadar dövdü. Ammar ve Habbab'a da saldırdılar. Allah içimizden sizlere mi ikram etti? Sizlere mi hidayet etti? dediler.

🔹 Müşriklerin bu sözlerinden dolayı şu ayetin nazil olduğu rivayet edilir: "Böylece "Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu?" demeleri için onlardan bazısını bazısıyla denedik. Allah, şükredenleri daha iyi bilen değil mi?" (En'am 6/53)