Türk lehçelerinde "arife"

Rahmet ve bereket ayı, 11 ayın sultanı Ramazan'a, arife günü ile veda etmekteyiz. Mübarek ayın bitmesi ile bayram için hazırlıkların yapıldığı bu günü, Müslüman alemi en iyi şekilde ifa etmektedir. Arapça kökenli olan ve "bayramdan bir önceki zaman dilimini" belirtmek için kullanılan kelimenin farklı kültürlerde, çeşitli kullanımları bulunur. Bunlar arasında en dikkat çekenleri ise öz Türkçe karşılıklarıdır...