Kırgızistan Ramazan sözlüğü

RAMAZAN-RAMAZAN

🔸 Kazak Türklerinin en yakın kardeşi olarak nam salan Kırgız Türklerinde, Ramazan büyük bir heyecan ile beklenmektedir. Bu minvalde Ramazan kelimesini "orozo" sözcüğü karşılamaktadır.

🔸 Diğer lehçelerde ortak olarak yer alan bu sözcük, Kırgız lehçesinin yuvarlaşma özelliğinden dolayı farklılık göstermektedir.

➡ Koş kelding Ramazan!

➡ Hoş geldin Ramazan.