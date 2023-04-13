Kırgızistan Ramazan sözlüğü
Rahmet ayı Ramazan, Kırgız halkı tarafından büyük bir coşku ve sevinçle beklenir. Kırgızistan topraklarında konuşulan dil, Türkiye Türkçesine olan yakınlığı ile insanlarda merak uyandırır. Kırgızların bu mübarek ayda günlük yaşamlarında kullandıkları kelimeler bulunmaktadır. Kırgız Türkçesindeki birbirinden güzel Ramazan kavramlarını sizler için derledik...
Giriş Tarihi: 13.04.2023
11:24
RAMAZAN-RAMAZAN
🔸 Kazak Türklerinin en yakın kardeşi olarak nam salan Kırgız Türklerinde, Ramazan büyük bir heyecan ile beklenmektedir. Bu minvalde Ramazan kelimesini "
orozo" sözcüğü karşılamaktadır.
🔸 Diğer lehçelerde ortak olarak yer alan bu sözcük, Kırgız lehçesinin yuvarlaşma özelliğinden dolayı farklılık göstermektedir.
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Koş kelding Ramazan!
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Hoş geldin Ramazan.
ORUÇ- OROZO
🔸 Kırgız Türkçesinde Ramazan ayına has olan bir diğer sözcük, "
oruç"tur. Bu lehçede " orozo" sözcüğü ile ifade edilmektedir. Kelimenin içinde bulunan a harfleri "o"ya dönüşerek bu lehçede varlığını sürdürmektedir.
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Orozo ayt kuttı bolsın!
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Ramazan ayı kutlu olsun.
Türk lehçelerinde "oruç"
SAHUR- OOZ BEKİTÜÜ
🔸 Kuzeybatı grubunda yer alan Kırgız Türkçesinde "
sahur" kelimesini karşılayan, ağız bekletmek anlamındaki "ooz bekitüü" ifadesi bulunmaktadır.
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Alla taalanın ırazıçılıgı üçün ooz bekitüü oygonuum.
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Allah Teala'nın (CC) rızası için sahura uyandım.
İFTAR- OOZ AÇUU
🔸 Türk lehçelerinde, Ramazan ayı ile ilgili kelimeler her zaman Arapça kökenli değildir. Bihassa Kırgız Türkçesinde halk, "
iftar" sözcüğünün karşılığı olarak ağız açmak fiili olan "ooz açuu" kullanır.
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Alla taalam özüñ bergen ırıskı menen ooz açuudamın.
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Allah'ım (CC) bana verdiğin rızık ile iftarımı açıyorum.
Türk lehçelerinde "misafir"
TERAVİH - TARABA
🔸 Ramazan'a has olan bir ibadet olan teravih, tüm İslam aleminde olduğu gibi Kırgızistan'daki camilerde de ifa edilmektedir. Bu minvalde halk "
teravih" sözcüğünü karşılayan kelime olarak " taraba" kelimesini kullanır.
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Kırgızdar taraba üçün meçitke barışat.
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Kırgızlar teravih için mescite gider.