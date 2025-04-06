Kulluğun özü: Dua hadis-i şerifleri

4 /20













💠

Enes bin Malik (RA) şöyle dedi:

Resulullah (SAV) şöyle buyuruyor:

"Sizden hiç kimse, başına gelen bir zarardan dolayı ölümü temenni etmesin! Eğer mutlaka böyle bir şeyi yapacaksa, şöyle desin:

−Ey Allah'ım! Hayat benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölmek benim için hayırlı olduğu zaman da beni vefat ettir."

(Buhari 5712 - Tirmizi 978)

EN ÇOK HADİS RİVAYET EDEN SAHABELER