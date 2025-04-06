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Kulluğun özü: Dua hadis-i şerifleri

Yayınlanma Tarihi: Nisan 06, 2025 10:02 Güncelleme Tarihi: Nisan 06, 2025 10:04

Resul-i Ekrem'in (SAV) kulluğun özü olarak tarif ettiği dua, müminin tüm varlığı ile Allah Teala'ya yönelmesi ve dilekte bulunmasını ifade eder. Dua kavramı Allah Resulü'nün (SAV) yaşamının hemen her boyutunda yer alır. Öyle ki Efendimiz (SAV) dua ile yatar, dua ile kalkar, her eyleminde dua eder, ashabını duasız bırakmaz. Günün doğuş ve batış vakitlerinde bolca dua eden Efendimiz (SAV), her duasında Hak Teala'nın nimetlerine karşı olan şükrünü eda eder ve Ashab-ı Kiram'a da bunu tavsiye eder. Hz. Peygamber'in (SAV) hadis-i şeriflerinde duanın nasıl geçtiğini araştırdık.

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Fudale bin Ubeyd (RA) şöyle dedi:

Resulullah (SAV) şöyle buyurdu:

"Sizden biri dua edeceği vakit, Rabbine hamd ve sena ile başlasın! Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salât etsin! Sonra dilediği şeyi istesin!"

(Tirmizi 3708 - Ebu Davud 1481 - Ahmed bin Hanbel Müsned 23937 - Nesai 1284)

HAYATIMIZA YÖN VEREN 100 HADİS-İ ŞERİF

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Ebu Hureyre (RA) şöyle dedi:

Resulullah (SAV) şöyle buyurdu:

"Kabul olunacağından emin olduğunuz halde Allah'a dua ediniz! Biliniz ki Allah, gafil ve boş kalpten çıkan duaya icabet etmez! (Yani kabul etmez!)"

(Tirmizi 3707 - Hâkim 1817)

20 HADİSLE İSLAM'DA "YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA"

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Ebu Hureyre (RA) şöyle dedi:

Resulullah (SAV) şöyle buyurdu:

"Sizden biri acele edip de, dua ettim bana icabet olunmadı demediği müddetçe o kimseye icabet olunur."

(Tirmizi 3609 - İbni Mace 3853)

EDEP İLE İLGİLİ 20 HADİS

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Enes bin Malik (RA) şöyle dedi:

Resulullah (SAV) şöyle buyuruyor:

"Sizden hiç kimse, başına gelen bir zarardan dolayı ölümü temenni etmesin! Eğer mutlaka böyle bir şeyi yapacaksa, şöyle desin:

−Ey Allah'ım! Hayat benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölmek benim için hayırlı olduğu zaman da beni vefat ettir."

(Buhari 5712 - Tirmizi 978)

EN ÇOK HADİS RİVAYET EDEN SAHABELER

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Ebu Hureyre (RA) şöyle dedi:

Resulullah (SAV) şöyle buyuruyor:

"Kim, Allah Subhanehu'ya dua etmezse, Allah, o kimseye gazap eder!"

(İbni Mace 3827, Tirmizi 3595)

RUHLARA DERMAN 40 HADİS-İ ŞERİF

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