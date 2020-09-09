En çok hadis rivayet eden sahabeler
Sahabeler, Peygamber Efendimizin terbiyesi altında yetişmiş, onun meclisinde bulunmuş, sohbetinin tadına varabilmiş kişilerdi. Resullullah'ın yanından ayrılmayarak onun hal, hareket ve ibadetlerini öğrenerek sonraki nesillere aktararak İslam'a büyük hizmette bulundular. Hz. Peygamber'den (sav) binden fazla hadis rivayet eden sahabelere ise "el-müksirûn" denirdi. Sizler için en çok hadis rivayet eden sahabeleri derledik.
Giriş Tarihi: 09.09.2020
20:14
Peygamberimizden hadis rivayet eden sahabeler
📌 Hz. Peygamber'den (sav)
binden fazla hadis rivayet eden sahabelere, çok hadis rivayet eden anlamında " el-müksirûn" denilir. Bunlar arasında sırasıyl a Ebû Hüreyre, Abdullah bin Ömer, Enes bin Malik, Hz. Aişe, Abdullah bin Abbas, Câbir bin Abdullah, Ebû Saîd el-Hudrî yer alırdı.
📌 Asr-ı saadetten sonra meydana gelen olaylar neticesinde
hadis rivayetine ihtiyaç artmış, bu yüzden geç yaşta vefat eden sahabelerden daha çok çok istifade edildi.
📌 Bazı sahabeler
Resullullah'ın yanından ayrılmayarak uzun süre birlikte olmasına rağmen az sayıda hadis rivayet etti. Bunun nedeni devlet işleri, savaşlarla meşgul olmaları ya da erken yaşta vefat etmesinden kaynaklanıyordu. Örneğin Efendimizin sadık dostu Hz. Ebu Bekir, erken yaşta vefat ettiğinden dolayı kendisinden günümüze ulaşan rivayet sayısı oldukça azdır.
Ebû Hüreyre, Peygamber Efendimizden 5374 hadis rivayet etti. Müksirûn arasında ilk sırada yer alan sahabeden 800 kadar ravi hadis aldı.
📌 Sahabe, koyun otlatırken bulduğu
kedi yavrularını eteğine koyup onlarla oynadığı için kendisine "Ebû Hüreyre" denirdi. Efendimiz kendisine Ebû Hir olarak hitap ederdi. Zaman içinde lakabı isminin önüne geçmiş ve gerçek adı unutulmuştur.
📌 628 yılında Tufeyl b. Amr ed-Devsî vasıtasıyla Müslüman olan sahabe, Medine'ye gittiği günden itibaren kendini tamamen İslam'a adadı. Resulullah'ın yanından ayrılmayarak
hiçbir dünyevî arzuya meyletmedi. Öyle ki savaşlardan sonra Hz. Peygamber, kendisine ganimetten pay isteyip istemediğini sorduğunda kendisine Allah'ın verdiği ilimden kendisine bir şeyler öğretmesini istedi.
📌 İslam'ı geç benimsemesinden dolayı kaybettiği zamanı telafi etmek için açlıktan bayılacak hale gelse de
Mescid-i Nebevî'deki Suffe'den ayrılmazdı. Hadis ilmine verdiği önemi ve ilgisini şöyle anlatırdı:
Ebû Hüreyre hadise olan ilgisini anlatırken şunları söylemektedir: "Muhacirler çarşıda ticaretle, ensar bağ ve bahçelerinde ziraatla uğraşırken ben karın tokluğuna Resûlullah'a hizmet eder, hadislerini toplar, böylece başkalarının bilmediği şeyleri öğrenirdim" (Buhârî, "ʿİlim", 42; Müslim, "Fezâʾilü's-sahâbe", 159-160).
EBÛ HÜREYRE’NİN RİVAYET ETTİĞİ HADİSLER
Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:
Hiçbir çocuk babasının hakkını tam olarak ödeyemez. Ancak babası birinin kölesi olur da, o da onu satın alıp azat etmiş olursa belki.
Müslim