En çok hadis rivayet eden sahabeler

Ebû Hüreyre, Peygamber Efendimizden 5374 hadis rivayet etti. Müksirûn arasında ilk sırada yer alan sahabeden 800 kadar ravi hadis aldı.

📌 Sahabe, koyun otlatırken bulduğu kedi yavrularını eteğine koyup onlarla oynadığı için kendisine "Ebû Hüreyre" denirdi. Efendimiz kendisine Ebû Hir olarak hitap ederdi. Zaman içinde lakabı isminin önüne geçmiş ve gerçek adı unutulmuştur.

📌 628 yılında Tufeyl b. Amr ed-Devsî vasıtasıyla Müslüman olan sahabe, Medine'ye gittiği günden itibaren kendini tamamen İslam'a adadı. Resulullah'ın yanından ayrılmayarak hiçbir dünyevî arzuya meyletmedi. Öyle ki savaşlardan sonra Hz. Peygamber, kendisine ganimetten pay isteyip istemediğini sorduğunda kendisine Allah'ın verdiği ilimden kendisine bir şeyler öğretmesini istedi.