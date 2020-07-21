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20 hadisle İslam'da "yardımlaşma ve dayanışma"

İslam aleminin heyecan ve coşkuyla beklediği mübarek bir bayramı daha karşılamak üzereyiz. Bu Kurban Bayramı'nda da yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemek için seferber olacağız. Biliyoruz ki İslam bir yardımlaşma dini; yardım anlayışı da özünde fedakarlık barındıran önemli kavramlardan biri... Peygamber Efendimiz hadislerinde maddi ve manevi yardımın insan hayatındaki önemine dikkat çekerek bizleri bilgilendirmiştir. Kurban Bayramı öncesinde yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzu tazelemek adına 20 hadis-i şerif derledik.

Giriş Tarihi: 21.07.2020 03:09 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:17
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"Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte müminlerin misali, bir bedene benzer."

(Müslim, Birr, 17.)

Hayatınıza rehberlik edecek 40 hadis

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  • 20

Hz. Peygamber, "Hangi sadaka en faziletlidir?" diye sorulunca şöyle demiştir : "Malı az olanın gücüne göre verdiği (sadaka!)"

(Dârimî, Salât,135)

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Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ey ademoğlu, sen infak et, ben de sana infak edeyim!"

(Buhari, Nafakât,1)

Sağlığı korumaya dair 20 hadis

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  • 20

"Güneşin doğduğu her gün insanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman ve eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel söz de sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyi kaldırman sadakadır."

(Müslim, Zekât, 56)

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"Kıyamet günü müminin serinleyeceği gölgelik (verdiği) sadakasıdır."

(İbn Hanbel, 4 ,233)

Yol gösterici 50 hadis

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