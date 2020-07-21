20 hadisle İslam'da "yardımlaşma ve dayanışma"

İslam aleminin heyecan ve coşkuyla beklediği mübarek bir bayramı daha karşılamak üzereyiz. Bu Kurban Bayramı'nda da yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemek için seferber olacağız. Biliyoruz ki İslam bir yardımlaşma dini; yardım anlayışı da özünde fedakarlık barındıran önemli kavramlardan biri... Peygamber Efendimiz hadislerinde maddi ve manevi yardımın insan hayatındaki önemine dikkat çekerek bizleri bilgilendirmiştir. Kurban Bayramı öncesinde yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzu tazelemek adına 20 hadis-i şerif derledik.