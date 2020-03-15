Sağlığı korumaya dair 20 hadis

Covid 19'a karşı alınacak önlemleri sıralayan uzmanlar, el yıkamanın, temizliğin, hapşırma ya da öksürme gibi durumlarda ağzı ve burnu kapatmanın, arada mesafe bulundurmanın önemine sık sık değiniyor. Bu uyarılar ise biz Müslümanlara Peygamber Efendimizin sünnetini, ümmeti uyardığı hadis-i şerifleri hatırlatıyor. Peki, Peygamberimiz hapşıran kişi ile ilgili ne buyurmuştu? Peygamberimiz hapşırdığında ne yapardı? El yıkamak ile ilgili hadislerde hangi tavsiyede bulunmuştu? Salgın hastalıklarla ilgili ne öğüt vermişti? Sağlığı korumaya dair 20 hadisi derledik.