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Sağlığı korumaya dair 20 hadis

Covid 19'a karşı alınacak önlemleri sıralayan uzmanlar, el yıkamanın, temizliğin, hapşırma ya da öksürme gibi durumlarda ağzı ve burnu kapatmanın, arada mesafe bulundurmanın önemine sık sık değiniyor. Bu uyarılar ise biz Müslümanlara Peygamber Efendimizin sünnetini, ümmeti uyardığı hadis-i şerifleri hatırlatıyor. Peki, Peygamberimiz hapşıran kişi ile ilgili ne buyurmuştu? Peygamberimiz hapşırdığında ne yapardı? El yıkamak ile ilgili hadislerde hangi tavsiyede bulunmuştu? Salgın hastalıklarla ilgili ne öğüt vermişti? Sağlığı korumaya dair 20 hadisi derledik.

Giriş Tarihi: 15.03.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 13:53
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Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

💠 Resûlullah sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

Ebû Dâvûd

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Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

💠 Resûlullah, (abdest, gusül gibi) temizlikten, saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

Buhârî, Müslim

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💠 Ebû Katâde'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber, (su) kabının içine solumayı yasakladı.

Buhârî, Müslim

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Ebû Saîd el-Hudrî'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

💠 Resûlullah, (tulum, büyük testi ve benzeri) su kaplarını ağıza dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

Buhârî, Müslim

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Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

💠 Allah Resûlü aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı. Ravi, "kısmaya" ve "yummaya" ifadelerinde tereddüt etmiştir.

Ebû Dâvûd, Tirmizî

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