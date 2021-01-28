Koronafobi insan psikolojisini nasıl etkiler? Röportaj 📸

➡ Salgınlar, geçmişte de büyük kayıplara neden oldu. Bundan dolayı insanların korkulu rüyası haline geldi. Bu büyük salgınlardan biri de hala etkisi altına olduğumuz koronavirüs.

➡ Koronavirüsün neden olduğu kaygı milyonlarca insanın ruh sağlığını da etkiledi. Hala etkisini sürdüren virüs ile mücadele edilirken yaşanan endişe, korku, izolasyon ve belirsizlik, duygusal sorunlara neden oluyor.