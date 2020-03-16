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  • Koronavirüs tanısı nasıl konur? Koronavirüs en çok kimleri tehdit ediyor?

Koronavirüs tanısı nasıl konur? Koronavirüs en çok kimleri tehdit ediyor?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlıca yayılan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 150 bini geçti. Asya'dan Amerika'ya kadar tüm dünyayı kırmızı alarma geçiren virüs, ülkemizde 18 kişide görüldü. Peki, koronavirüs nasıl bulaşır? Yeni koronavirüs tanısı nasıl konur? Antibiyotikler, koronavirüsü tedavi edebilir mi? Koronavirüsün belirtileri nelerdir? Koronavirüs hastalığı ani ölümlere neden olur mu? Burnu tuzlu suyla yıkamak koronavirüsü önler mi? Sizler için 26 soruda koronavirüs hakkında merak edilenleri derledik.

Giriş Tarihi: 16.03.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 08:58
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Yeni koronavirüs (COVID-19) nedir?
Yeni koronavirüs COVID-19 nedir?

Yeni koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu yani ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.
Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

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Yeni koronavirüs (COVID-19) nasıl bulaşır?
Yeni koronavirüs COVID-19 nasıl bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

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Yeni koronavirüs enfeksiyonu tanısı nasıl konur?
Yeni koronavirüs enfeksiyonu tanısı nasıl konur?

Yeni koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

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Yeni koronavirüsü tedavi etmek için kullanılabilecek etkili bir ilaç var mıdır?
Yeni koronavirüsü tedavi etmek için kullanılabilecek etkili bir ilaç var mıdır?

Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yoktur.

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Antibiyotikler yeni koronavirüsü tedavi edebilir mi?
Antibiyotikler yeni koronavirüsü tedavi edebilir mi?

Hayır, antibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere karşı etkilidir. Yeni koronavirüs bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.

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