Koronavirüs tanısı nasıl konur? Koronavirüs en çok kimleri tehdit ediyor?
Koronavirüs tanısı nasıl konur? Koronavirüs en çok kimleri tehdit ediyor?
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlıca yayılan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 150 bini geçti. Asya'dan Amerika'ya kadar tüm dünyayı kırmızı alarma geçiren virüs, ülkemizde 18 kişide görüldü. Peki, koronavirüs nasıl bulaşır? Yeni koronavirüs tanısı nasıl konur? Antibiyotikler, koronavirüsü tedavi edebilir mi? Koronavirüsün belirtileri nelerdir? Koronavirüs hastalığı ani ölümlere neden olur mu? Burnu tuzlu suyla yıkamak koronavirüsü önler mi? Sizler için 26 soruda koronavirüs hakkında merak edilenleri derledik.
Giriş Tarihi: 16.03.2020
13:29
Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
08:58
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Yeni koronavirüs (COVID-19) nedir?
2
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Yeni koronavirüs (COVID-19) nasıl bulaşır?
3
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Yeni koronavirüs enfeksiyonu tanısı nasıl konur?
4
26
Yeni koronavirüsü tedavi etmek için kullanılabilecek etkili bir ilaç var mıdır?
5
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Antibiyotikler yeni koronavirüsü tedavi edebilir mi?