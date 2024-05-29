Cennetle müjdelenen sahabe: Zübeyr bin Avvam

🔸 Hz. Zübeyr (RA), ömrü boyunca puta tapmadı ve cahiliye geleneklerine, inanışlarına hiç meyletmedi. Zübeyr bin Avvam (RA), İslam'a davetin ilk günlerinde daha on altı yaşında iken İslamiyet'i kabul etti. Hatta bu durumun yaşanmasında Hz. Ebu Bekir'in (RA) etkisinin bulunduğu nakledilir.

(İbn Hacer el-Askalânî, Tehzîbü't-Tehzîb III 274-275)

🔸 Cahiliye döneminde Zübeyr b. Avvam'ın (RA) Müslüman olmasına karşı çıkan ilk isim amcası Nevfel b. Huveylid oldu. Amcası Nevfel, Hz. Zübeyr'in (RA) İslam'ı kabul etmekten vazgeçmediği takdirde ona şiddet uygulayacağına yeminler etti. Cennetle müjdelenen sahabi Hz. Zübeyr (RA) ise Müslümanlıktan asla vazgeçmedi. Bunun sonucunda amcası Nevfel, onu bir hasıra sardı ve tavana astı. Zübeyr bin Avvam'a (RA) işkenceler etti.

(Taberânî I 122)