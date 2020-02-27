Hz. Peygamberin hadislerinde geçen dualar

Peygamber Efendimiz (sav) en çok şöyle dua etmiştir:

Okunuşu: "Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr."

Anlamı: "Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru."

(Buhârî, De'avât, 55)

"Allâhümme" kelimesinden sonraki kısım, Bakara sûresinin 201. ayetidir. Duada "Allah" ve "Rab" isimleri zikredilerek iki şey istenmiştir; biri dünya ve ahirette "ihsân", ikincisi "ateş azabından korunma."

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