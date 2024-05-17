Filistinlilerin katili: Ariel Şaron

Ömrü boyunca binlerce sivil katletti

◾ Ariel Şaron, katil Netenyahu'nun bile korktuğu ve çekindiği bir kişilikti. Ömrü boyunca binlerce sivil ve sayısız Filistinliyi katletti. Hatta bu yüzden lakabı 'Kasap'tı.

◾ 1982 yılı tarihin tanıklık ettiği en vahşet zamanlarından birisiydi. Çünkü zalim Şaron, Beyrut'u işgal etti ve ardından Lübnan'da bulunan Sabra ve Şatilla mülteci kamplarındaki binlerce Filistinli sivili katletti.