Filistinlilerin katili: Ariel Şaron
İşgalcilerin Filistin işgallerinde önemli rol oynayan, Filistinlileri bir insan olarak görmeyen ve bu kötü hasletlerinden dolayı "Buldozer" lakabıyla anılan Ariel Şaron, Orta Doğu'nun siyasi tarihine zalim olarak damgasını vurmuştu. Çoğu Filistinli için o bir "Kasap" idi. Beyrut'u işgal eden ve 1982'de Lübnan'da kurulan Sabra ve Şatilla mülteci kamplarındaki binlerce Filistinli sivilin ölümünden sorumlu olan kişi Ariel Şaron'dan başkası değildi.
Giriş Tarihi: 17.05.2024
09:39
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
10:25
Filistinlilerin katili Ariel Şaron
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Ariel Şaron, gerçekleştirdiği zulümlerden dolayı " Buldozer" lakabıyla anıldı. Tabii bunun büyük bir sebebi vardır: Orta Doğu'yu ve özellikl e Filistin'i kana bulamasıydı...
◾ Kendisi
Filistin tarihine kanla damgasını vurmuş iki kişiden biri sayıldı. Ariel Şaron'un dışındaki diğer isim ise İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu...
Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar
Ömrü boyunca binlerce sivil katletti
Ömrü boyunca binlerce sivil katletti
◾ Ariel Şaron, katil Netenyahu'nun bile
korktuğu ve çekindiği bir kişilikti. Ömrü boyunca binlerce sivil ve sayısız Filistinliyi katletti. Hatta bu yüzden lakabı ' Kasap'tı.
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1982 yılı tarihin tanıklık ettiği en vahşet zamanlarından birisiydi. Çünkü zalim Şaron, Beyrut'u işgal etti ve ardından Lübnan'da bulunan Sabra ve Şatilla mülteci kamplarındaki binlerce Filistinli sivili katletti.
◾ Şaron,
Filistin topraklarının İngiliz mandası altında olduğu yıllarda, 1928'de doğdu. Siyonist çiftçi bir aileden doğan eski İsrail Başbakanı Şaron'un babası, tüm çocuklarını Arap düşmanlığı içinde büyüttü.
◾ Gençlik yıllarında yahudi askeri yeraltı örgütü
Haganah'a katıldı. 1948-49 Arap-İsrail Savaşı'nda müfreze komutanı olarak görev yaptı.
5 başlıkta Filistin meselesi
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1948'de kurulduğundan beri işgalci İsrail'in bütün savaşlarına katıldı ve ordu içinde korkusuz bir asker ve çok iyi bir stratejist olarak ün saldı.
◾ Haziran
1967'de Şaron, Sina Yarımadası'nda komutanlık ettiği birlikle Mısır'a savaş açtı. Katillerin yani İsrail'in tüm yarımadayı ele geçirmesini sağladı.
KASAP ŞARON
◾ Ariel
Şaron, işgal altındaki topraklarda y ahudi yerleşimini hayatı boyunca destekledi. Bunun için elinden gelen desteği katildaşlarına verdi.
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İsrail sağı içerisinde popüler olan Şaron, farklı hükümetlerde görev almaya devam ederek siyasi yaşamını sürdürdü. Şaron, 1990'ların başlarında " konut bakanı" olarak görev yaptı. 1967 yılından itibaren İsrail işgali altında olan Batı Şeria ve Gazze'de, yahudi yerleşimciler için en büyük inşaat projelerini başlattı.
Kudüs ve Filistin kronolojisi