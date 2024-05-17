Kırım'ın işgal kronolojisi

Karadeniz'in en güzel kıyılarına sahip Kırım Yarımadası, yer altı ve yer üstü zenginleriyle tarih boyunca sık sık gündeme gelmişti. Stratejik bir noktada olduğundan her türlü işgale uğramış ve uzun yıllar Rus yönetiminin baskılarına maruz kalmıştı. Bir zamanlar Hanedan-ı Ali Osman'ın ardından protokolde ikinci sırada bulunan Kırım 17 Mart 2014'ten bu yana işgal altında. İşte, Kırım Hanlığı'na ev sahipliği yapan bu güzide bölgenin kronolojisi...