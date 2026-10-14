Cengiz Dağcı'nın kalemini besleyen kaynaklar

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YILDIRMA POLİTİKASI: KOLHOZLAŞTIRMA

💠 Kolhoz insanların yeme, içme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarına kolay müdahele edilmesi demektir. Tüm bu koşullarda devlete bağlı olmak ve devlet adamlarının da halkın arasına karışarak olası ayaklanmaları bastırmasıyla beraber gizli imhalar anlamına gelmektedir.

💠 Kırım Türkleri de Kazak, Kırgız ve birçok Türk toplulukları gibi bu politikaya maruz kalmıştır. Cengiz Dağcı eserlerinde Rus hükümetinin kolhozlaştırma ve bu doğrultuda insanları yıldırma siyasetinin uygulandığını kaleme almıştır. Dağcı, O Topraklar Bizimdi romanında kolhoz ile ilgili şu kısma yer vermiştir:

"Reis Bilal aşağı yukarı haklıydı. S.I.K. ve S.N.K.S.S.S.R.'nin kararıyla 7 Ağustos 1932 tarihinde kabul ettiği kararı gereğince bütün kolhoz ve kooperatiflerin mal ve mülkleri (Tarlalarda ekinler, hayvanlar, kooperatif malları, ambarlar, depolar, mağazalar v.s.) hükümetin mal ve mülkü sayılırdı. Devletin bu mal ve mülkünü ziyana uğratan ve ziyana uğramasına sebep olanlar ölüm cezasına çarptırılırlardı. Hafifletici sebepler varsa, on yıldan eksik olmamak şartıyla suçlu hapsedilir ya da toplama kamplarına sürülürdü. Bu kimselere karşı af hakkı kullanılamazdı. Kolhozu bırakıp kaçmak ya da kolhozun mal ve mülkünü korumak isteyen kişiler kulak ve burjuvacı unsurları hesaba katılır amansızca yok edilirdi."