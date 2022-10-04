Bir Kırım romanından alıntılar

Kırım Türkleri, yıllar boyunca Rus zulmüne maruz kalan ve canları pahasına vatanlarında kalıp savaşan, sürgün edilen kardeşlerimizdir. Bir Kırım Türkü olan Cengiz Dağcı'nın, milletinin Ruslardan çektiği eziyeti ve bu baskılar karşısında dimdik duran Tatar halkını kaleme aldığı "Onlar da İnsandı" romanıyla verilen örnek mücadeleyi net bir şekilde okuyucuya aktarır. Kitabı okurken istemsizce "onlar da insandı, insandılar…" cümlesi çıkıverecek ağzınızdan. İşte, romandan hayat dersi mahiyetindeki çarpıcı alıntılar...
Giriş Tarihi: 04.10.2022
11:35
Güncelleme Tarihi: 04.10.2022
12:00