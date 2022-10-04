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Bir Kırım romanından alıntılar

Kırım Türkleri, yıllar boyunca Rus zulmüne maruz kalan ve canları pahasına vatanlarında kalıp savaşan, sürgün edilen kardeşlerimizdir. Bir Kırım Türkü olan Cengiz Dağcı'nın, milletinin Ruslardan çektiği eziyeti ve bu baskılar karşısında dimdik duran Tatar halkını kaleme aldığı "Onlar da İnsandı" romanıyla verilen örnek mücadeleyi net bir şekilde okuyucuya aktarır. Kitabı okurken istemsizce "onlar da insandı, insandılar…" cümlesi çıkıverecek ağzınızdan. İşte, romandan hayat dersi mahiyetindeki çarpıcı alıntılar...

Giriş Tarihi: 04.10.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 12:00
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🔹 "Her derdin bir devası, her ağlamanın bir gülmesi var derler."

Sayfa 329

Cengiz Dağcı

Vatanını kalbinde taşıyan yazar; Cengiz Dağcı

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🔹 "Hey gençlik! Kıymeti ihtiyarlıkta bilinir..."

Sayfa 453

Cengiz Dağcı

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🔹 "Bu toprağın... Dedelerimin kemikleri üstüne benim de kanım aksın. Gidin! Bir gün gelecek, yavrularımız geri dönecekler. Şimdi ayaklarımın, dizlerimin olduğu yerde benim bu izlerim silinecek, gelincik çiçekleri açacak. Benim kanım, kemiklerim üstünde de gelincikler açacak. Gidin! Bilin ki yavrularımız bir gün geri dönecekler, gelinciklere bakıp bizi hatırlayacaklar. Bu toprağın, bu yurdun kıymetini bizden daha iyi bilecek, onu bizden daha çok sevecekler..."

Sayfa 482

Cengiz Dağcı

Tatar Türklerinin sürgün hikayesi: Korkunç Yıllar

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🔹 "Doğru söze akan sular durur."

Sayfa 342

Cengiz Dağcı

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🔹 "Merak insanı mezara sokar."

Sayfa 341

Cengiz Dağcı

Tatarların günlük hayattaki tezahürleri: Maniler

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