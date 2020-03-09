Vatanını kalbinde taşıyan yazar; Cengiz Dağcı kimdir?

Kırım Pedagoji Enstitüsü 2.sınıfında iken İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasından dolayı 1940 Aralık ayında askere alınarak cepheye gönderildi. 1941 yılında Almanlara esir düşen Dağcı, savaşın sonuna kadar toplama kamplarında kaldı.

Daha sonra burada bulunan çok sayıda esirle birlikte Uman kampına nakledilen Dağcı, Almanların oluşturduğu lejyonlardan biri olan Türkistan lejyonuna katılmak için Varşova'ya gönderilip burada subaylık eğitimi aldı.

1942 yılında izinli olarak gittiği Kırım ziyareti onun ailesini ve yurdunu son görüşü oldu.