Vatanını kalbinde taşıyan yazar; Cengiz Dağcı kimdir?
Edebiyatımızın önemli yazarlarından Cengiz Dağcı, romanlarında daima Kırım'ı, onların içinde bulundukları durumu ve eziyet dolu yaşantılarını anlattı. Savaşı birebir yaşayan hatta esir kamplarında tutulan Dağcı, yazdığı romanlarda bu olayları oldukça usta ve gerçekçi bir şekilde kaleme aldı. Türkiye dışında yaşamasına rağmen eserlerini Türkiye Türkçesi ile yazan usta kalem, Kırım Türklerinin acılarını ve şahsi acılarını yazı yoluyla bütün dünyaya duyurdu. Doğumunun 101'inci yılında Cengiz Dağcı hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
Giriş Tarihi: 09.03.2020
09:50
Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
17:24
Edebiyatımızın önemli yazarlarından olan Cengiz Dağcı, 6 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak 1919 yılında Kırım'ın Gurzuf kasabasında dünyaya geldi.
Çocukluk yıllarını babasının köyü Kızıltaş'ta geçiren Dağcı, ilk eğitimini de burada aldı. 1931 yılında tutuklanarak hapse götürülen babası Hüseyin Efendi, Kızıltaş'a dönmeyip Akmescit'te çalışmaya başlayınca oğlunu da yanına aldı.
TOPRAKLARI ELİNDEN ALINDI
Yoksulluk ve büyük baskılar altında geçen çocukluğunda, Stalin'in "
tarım topraklarını kolektifleştirme" siyaseti yüzünden ailesinin toprakları elinden alındı. Akmescit'e taşınan Dağcı, On Üçüncü Tam Ortaokula devam etti. 1936 yılında da Gençlik Mecmuasında ilk şiirleri yayınlandı.
1937 yılında Akmescit Pedagoji Enstitüsü'nün Tarih bölümüne giren Dağcı bir taraftan da gazetelerde çalışmaya başladı.
TOPLAMA KAMPLARINDA ESİR OLDU
Kırım Pedagoji Enstitüsü 2.sınıfında iken İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasından dolayı 1940 Aralık ayında askere alınarak cepheye gönderildi. 1941 yılında Almanlara esir düşen Dağcı, savaşın sonuna kadar toplama kamplarında kaldı.
Daha sonra burada bulunan çok sayıda esirle birlikte Uman kampına nakledilen Dağcı, Almanların oluşturduğu lejyonlardan biri olan Türkistan lejyonuna katılmak için Varşova'ya gönderilip burada subaylık eğitimi aldı.
1942 yılında izinli olarak gittiği Kırım ziyareti onun ailesini ve yurdunu son görüşü oldu.
LONDRA’DA AĞIR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞTI
1944 yılında İsviçre'ye geçme girişimleri sırasında Berlin bombalanınca, Amerikan askerleri tarafından Avusturya'daki Landeck kampına yerleştirildi.
1945 yılında evlenerek İngiltere'ye yerleşen Cengiz Dağcı, ağır şartlarda çalıştı. Londra lokantalarında bulaşıkçılık, garsonluk gibi işler yaptıktan sonra eşiyle beraber bir lokanta açtı. Dağcı, bu arada roman yazmaya devam etti.
ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNDEN ETKİLENDİ
1974 yılında Southfield'a yerleşen yazar, ölümüne değin burada yaşadı. 2011 yılında hayatını kaybeden usta kalem, çocukluğunun geçtiği Kırım'daki Kızıltaş Köyü'ne defnedildi.
Küçük yaşlardan itibaren edebiyata ilgi duyan
Cengiz Dağcı'nın amcasının kendisine okuduğu Ömer Seyfeddin hikâyelerinin sayesinde Türk ve Rus edebiyatçılarının eserlerini okumaya başladı.