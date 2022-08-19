Tatar Türklerinin sürgün hikayesi: Korkunç Yıllar

Tarih boyunca zulme en çok uğrayan milletlerden olan Türkler, buna rağmen dünyaya merhamet dağıttılar. Yirminci yüzyılın kanayan yaralarından olan Kırım Sürgünü ise milletimizin hala hatırında. Vatanlarından uzaklaştırılan Kırım Türklerinin her birinin bir acısı var ama hiçbirinin acısını anlatacak kelime yok. Bu insanların düşündüğü tek bir şey var, o da vatanları. Yüreklere dokunan, Kırım Sürgünü hikayelerinden birini, Kırım Türkü olan Cengiz Dağcı "Korkunç Yıllar" romanında anlatıyor. İşte bu romandan sizler için derlediğimiz 50 alıntı…