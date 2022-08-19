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Tatar Türklerinin sürgün hikayesi: Korkunç Yıllar

Tarih boyunca zulme en çok uğrayan milletlerden olan Türkler, buna rağmen dünyaya merhamet dağıttılar. Yirminci yüzyılın kanayan yaralarından olan Kırım Sürgünü ise milletimizin hala hatırında. Vatanlarından uzaklaştırılan Kırım Türklerinin her birinin bir acısı var ama hiçbirinin acısını anlatacak kelime yok. Bu insanların düşündüğü tek bir şey var, o da vatanları. Yüreklere dokunan, Kırım Sürgünü hikayelerinden birini, Kırım Türkü olan Cengiz Dağcı "Korkunç Yıllar" romanında anlatıyor. İşte bu romandan sizler için derlediğimiz 50 alıntı…

Giriş Tarihi: 19.08.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 10:10
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"Allah adını anarak yürü, kendini O'na teslim et, sonrasından korkma, Allah seni korur.."

Sayfa 95

Cengiz Dağcı

Verimli kitap okuma teknikleri

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  • 49

"Ümitle yaşadım, ümitle yürüdüm. Ümitlerim birer birer kırıldı. Bundan sonra nasıl yaşayım?"

Sayfa 250

Cengiz Dağcı

  • 3
  • 49

"Başımın içindekilerle yaşayamıyorum."

Sayfa 90

Cengiz Dağcı

Sahaf ve kitap üzerine bir sohbet

  • 4
  • 49

"Kendimden, içimden kurtulup, gelişigüzel bir insan olmalıyım."

Sayfa 57

Cengiz Dağcı

  • 5
  • 49

"Ama aldırma, merak etme, her şey geçer, bir masal gibi, bir rüya gibi geçer ve unutulur, diyor."

Sayfa 250

Cengiz Dağcı

Turgut Uyar'dan 100 Alıntı

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