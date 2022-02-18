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Turgut Uyar'dan 100 Alıntı

Eşsiz mısraları ile şiirimizde büyük izler bırakan Turgut Uyar, kendisi ile kurduğu o müstesna ilişkiyi şiirlerine taşıyarak 'İkinci Yeni' akımının en bilinen isimlerinden olur. Toplumsal ve bireysel temalarda kaleme aldığı şiirlerle önce insani sonra toplumsal meselelere yoğunlaşan Uyar, olayları algılayış biçimi ve dilsel becerileri ile pek çok insanın duygularına tercüman olarak adını edebiyat tarihine yazdırır. Sizler için Turgut Uyar'ın duyunca bir anda dikkat kesileceğiniz şiirlerinden alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 18.02.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 13:31
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Turgut Uyar’dan 100 Alıntı

"İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar"

Turgut Uyar

📌 Şiir adı: Göğe Bakma Durağı

Turgut Uyar'ın yeryüzünden kaçıp kurtuluş yeri olarak gördüğü gökyüzü

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Turgut Uyar’dan 100 Alıntı

"Değer sultanım,
Elâgözlüm değer,
Sevda, tatlı şimşeği beynimizin."

Turgut Uyar

📌 Şiir adı: Bitmemiş Şiirler I

Mutsuzluğun ablukasını kıran şair: Turgut Uyar

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Turgut Uyar’dan 100 Alıntı

"Böyle sessiz ayrılıklarda,
Her şey önceden belli olur"

Turgut Uyar

📌 Şiir adı: Ayrılıklardan

Mutsuzluğun ablukasını kıran Turgut Uyar'dan 50 alıntı

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Turgut Uyar’dan 100 Alıntı

"ellerine bakma artık
çünkü kar yağıyor
çılgın hüzünlü"

Turgut Uyar

📌 Şiir adı: Çılgın-Hüzünlü

'Göğe Baktıran' şair Turgut Uyar'dan 20 alıntı

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Turgut Uyar’dan 100 Alıntı

"Bir sonbahar, bir sabah ve bir yağmur olacak
Toprak ve insan kokularıyla,
Uğultulu bir sarhoşluk içinde,
yıllar için Başımı alıp gideceğim."

Turgut Uyar

📌 Şiir adı: Uzak Kaderler İçin

Turgut Uyar'ın Büyük Saat kitabından 25 alıntı

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