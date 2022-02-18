Turgut Uyar'dan 100 Alıntı

Eşsiz mısraları ile şiirimizde büyük izler bırakan Turgut Uyar, kendisi ile kurduğu o müstesna ilişkiyi şiirlerine taşıyarak 'İkinci Yeni' akımının en bilinen isimlerinden olur. Toplumsal ve bireysel temalarda kaleme aldığı şiirlerle önce insani sonra toplumsal meselelere yoğunlaşan Uyar, olayları algılayış biçimi ve dilsel becerileri ile pek çok insanın duygularına tercüman olarak adını edebiyat tarihine yazdırır. Sizler için Turgut Uyar'ın duyunca bir anda dikkat kesileceğiniz şiirlerinden alıntılar derledik.