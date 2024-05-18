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KÜLTÜR SANAT

Başkentin geçmişten günümüze köprüleri: “Ankara Müzeleri”

18 Mayıs Müzeler Günü olarak ilan edildi.

Başkentin geçmişten günümüze köprüleri: “Ankara Müzeleri”
Yayınlanma Tarihi: 18.5.2024 11:43:38 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:43

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla "Uluslararası Müzeler Günü" olarak kabul edilen 18 Mayıs'tan başlayarak bir hafta boyunca kutlanan ''Müzeler Haftası''nda; müzelerin korunması, geliştirilmesi ve daha geniş kitlelere ulaştırılması için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Ziyaretçilerinin benzersiz bir kazanım ile ayrılmalarına olanak sağlayan müzeler, Anadolu'nun ve şehrin kültür mirasına da sahip çıkıyor.

Ankara'da yer alan ve yazar Şermin Yaşar tarafından Türkçe kelimelerin, atasözleri ve deyimlerin anlamını çocuklara ve gençlere öğretmek, dile yerleşmiş ama anlamı bilinmeyen sözleri anlatmak amacıyla yapılan Türkiye'nin ilk "Kelime Müzesi", yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Etiketler Türkiye Ankara Uluslararası Müzeler Günü Dünya Kültür Mirası

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