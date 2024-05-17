Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

KKTC Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu Bakü'de konser verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konser verdi. "Gönülden Gönüle Kardeşlik Şarkıları" isimli konserde Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'a ait şarkılar ve türküler seslendirildi.

KKTC Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu Bakü’de konser verdi
Yayınlanma Tarihi: 17.5.2024 09:07:32 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 09:07

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konser verdi.

KKTC Bakü Temsilciliği ve Azerbaycan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneğinin organizasyonunda düzenlenen konseri Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri, müzik ve sanat camiasından isimler ile vatandaşlar dinledi.

Azerbaycan Milli Konservatuar Salonu'nda Buta Enstrümantal Orkestrası eşliğinde düzenlenen konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

"Gönülden Gönüle Kardeşlik Şarkıları" isimli konserde Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'a ait şarkılar ve türküler seslendirildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Azerbaycan Bakü Azerbaycan Milli Konservatuar Salonu Türkiye KKTC Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu KKTC Bakü KKTC Bakü Temsilciliği KKTC Azerbaycan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN