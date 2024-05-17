KKTC Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu Bakü’de konser verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konser verdi. "Gönülden Gönüle Kardeşlik Şarkıları" isimli konserde Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'a ait şarkılar ve türküler seslendirildi.