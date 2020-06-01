Ayet ve hadislerle İslam'da 'ümmet' kavramı

🔹 Kur'ân-ı Kerîm'de altmış dört yerde geçen ümmet kelimesi yukarıda sözü edilen anlamlarda kullanılmıştır. Bu bağlamda insan topluluklarının yanı sıra hayvan ve cin topluluklarına benzer inanç ve hayat tarzına sahip insan gruplarına da ümmet denilmiştir.

🔹 Kelime, "Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir ümmet bulunsun" meâlindeki âyette olduğu gibi büyük bir topluluk içindeki özel bir zümreyi de ifade etmektedir.

🔹 Bazı âyetlerde ümmet "din, inanç sistemi, yol" mânalarında geçer. "İbrâhim gerçekten Allah'a itaat eden, tevhid ehli, başlı başına bir ümmetti" âyetinde (Nahl 16/120) Hz. İbrâhim'in hidayet önderi ve bütün iyiliklere sahip bir kimse vasfıyla tek başına bir ümmet sayıldığı belirtilmektedir. Kelime bazı âyetlerde "zaman, müddet ve devir" mânasını ifade etmektedir. (Hûd 11/8; Yûsuf 12/45).

🔹 Kur'an'da yer alan "mutedil ümmet" ve "en hayırlı ümmet" ifadeleri, ayrıca çok sayıdaki hadis rivayetinde tekrarlanan ümmet kelimesi Hz. Muhammed'in ümmetini belirtmektedir.

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