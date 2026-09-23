Siyonizmin başkenti Tel Aviv nasıl kuruldu?

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➡ 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan Siyonizm siyasi hareketi, Yahudilerin Filistin'e göç ederek yerleşmesini hedefledi. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmaların, teorik temellendirmelerinin yapılmasının ardından Theodor Herzl önderliğinde 1897 yılında İsviçre'nin Basel kentinde hareket, kurumsallaştı. Ahd-i Atik'te krallığın merkezi ilan edilen Kudüs şehri için kullanılan Siyon ifadesi, bu harekete ismini verdi. Siyonizm ismi ilk olarak, milliyetçi Yahudi öğrenci hareketinin kurucusu olan Nathan Birnbaum tarafından kullanıldı.

Theodor Herzl: Siyonizm siyasi hareketinin kurucusu.

Siyonizm: Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan ve Yahudi milliyetçiliğini savunan akım.

Ahd-i Atik: Hıristiyanlar tarafından Yahudilerin kutsal kitabına verilen isim.

İsrail'in inandığı Yaşeya Kehaneti ne?